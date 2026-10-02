به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ امام جمعه شهر چرمهین گفت: پیام روشن رهبر انقلاب، پاسخی به جورچین توطئه‌های دشمنان بود و امروز قدرت ملت ایران و محور مقاومت برای دنیای استکبار آشکار شده است.

حجت‌الاسلام مجید قاسمی با اشاره به تحولات منطقه افزود: محور مقاومت امروز نقشه دشمنان را در نطفه خفه کرده است و ملت ایران نیز با وجود مشکلات معیشتی و فشار‌های ناشی از محاصره دشمن، پس از هفت ماه جنگ همه‌جانبه با تمام توان در برابر دنیای استکبار ایستادگی کرده است.

وی با اشاره به تحولات عراق گفت: حضور طولانی‌مدت آمریکا در عراق، علاوه بر هزینه‌های انسانی، پیامد‌های اقتصادی و اجتماعی برای مردم این کشور به همراه داشت و خروج نیرو‌های آمریکایی پس از بیش از دو دهه حضور، یکی از تحولات مهم منطقه است.

وی افزود: تحولات عراق نشان داد ملت‌های منطقه در برابر سیاست‌های مداخله‌جویانه بیگانگان ایستادگی می‌کنند.

خطیب جمعه چرمهین ادامه داد: آمریکا امروز در دو راهی فشار و جنگ فرسایشی قرار گرفته است، اما هیچ‌یک از این توطئه‌ها به نتیجه نخواهد رسید. امروز راهبرد جمهوری اسلامی از بازدارندگی به تهاجم رسیده و اگر دشمن دست به تعرض بزند، پاسخ ایران می‌تواند دامنه جنگ را فرامنطقه‌ای کند.

حجت‌الاسلام قاسمی همچنین رزمایش «جان‌فدا» را نماد اقتدار، شکوه و قدرت ملت ایران اسلامی دانست و گفت: این رزمایش جلوه‌ای از توان و آمادگی جمهوری اسلامی بود که دنیا شاهد آن بود و ملت ایران از آزمون‌های الهی نیز سربلند بیرون خواهد آمد.