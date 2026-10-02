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فرمانده انتظامی بهشهر گفت: پلیس در کنار مردم و برای حفظ امنیت و آرامش شهروندان به مأموریت خود ادامه میدهد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سرهنگ قلیپور در سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه بهشهر، با گرامیداشت آغاز هفته نیروی انتظامی گفت: نیروهای انتظامی در جریان تجمعات اخیر ۲۱۵ شب پا به پای مردم ایستادند و اجازه ندادند خللی در امنیت و آرامش مردم ایجاد شود.
وی افزود: نیروهای انتظامی در این مدت بهصورت شبانهروزی در آمادهباش بودند و همچنان خدمتگزار مردم هستند، چرا که پلیس زمان و ساعت نمیشناسد و امنیت مردم را مأموریتی همیشگی میداند.
فرمانده انتظامی بهشهر با قدردانی از همراهی مردم گفت: تلاش مجموعه انتظامی این است که مردم در آرامش و امنیت زندگی کنند و اجازه داده نشود افراد فرصتطلب و سوءاستفادهکنندگان با ایجاد حاشیه و اقدامات خلاف واقع به اهداف خود دست پیدا کنند.
قلیپور خطاب به متخلفان و هنجارشکنان تأکید کرد: بهشهر محل امنی برای رسیدن به اهداف سوء و اقدامات خلاف قانون نیست و رفتار متخلفان زیر ذرهبین نیروهای انتظامی قرار دارد.
وی در پایان گفت: پلیس در کنار مردم، برای مردم و در خدمت امنیت و آرامش شهروندان است و این مسیر را با جدیت ادامه خواهد داد.