دومین رویداد جمعیتی حامیم با حضور حدود ۵۰ نفر از فعالان مردمی حوزه جوانی جمعیت از شهرستان‌های مختلف استان قم برگزار شد و شرکت‌کنندگان در آن، راهکار‌های تقویت شبکه‌های مردمی و برنامه‌ریزی برای حل مسائل جمعیتی را بررسی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، معاون طرح راهبردی و گفتمان‌سازی مجمع ملی فعالان جمعیت در دومین رویداد جمعیتی حامیم با اشاره به اهداف برگزاری حامیم گفت: حامیم مخفف حلقه‌های میانی است و با هدف تقویت جریان‌های مردمی و شبکه‌سازی برای حل مسائل فرهنگی و اجتماعی، به‌ویژه مسئله جوانی جمعیت برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام منفرد افزود: ستاد‌های مردمی فعال در حوزه جوانی جمعیت در شهرستان‌های مختلف قم در این رویداد گردهم آمدند تا ضمن بررسی اولویت‌های راهبردی حوزه جمعیت، درباره شیوه‌های شبکه‌سازی مردمی و ظرفیت‌های موجود برای حل مسائل این حوزه گفت‌و‌گو کنند.

وی ادامه داد: در بخش عصر این رویداد، هر شهرستان وضعیت موجود خود را بررسی و ترسیم کرد و با توجه به ظرفیت‌های مردمی، چشم‌انداز یک‌ساله خود را برای رسیدن به وضعیت مطلوب طراحی و برنامه‌ریزی کرد.

معاون طرح راهبردی و گفتمان‌سازی مجمع ملی فعالان جمعیت با اشاره به برگزاری نخستین رویداد حامیم در قم در سال گذشته گفت: نخستین رویداد زمینه شکل‌گیری و توسعه این شبکه مردمی را فراهم کرد و اکنون این جریان در شهرستان‌های مختلف استان در حال فعالیت است.

منفرد افزود: رویداد ملی حامیم در مرحله نخست، با حضور فعالان جمعیتی ۱۵ استان در بهمن سال گذشته در مشهد مقدس برگزار شد و امسال نیز این رویداد با حضور فعالان ۱۵ استان دیگر در ماه‌های آبان و آذر برگزار می‌شود.