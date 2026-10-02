مدیر کل کمیته امداد استان می‌گوید: امسال برای ۴۷ هزار و ۵۰۰ دانش آموز تحت پوشش این نهاد نوشت افزار، کیف و کفش، تامین و اهدا شده است که این میزان در مقایسه با سال گذشته، حدود ۴۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، مدیر کل کمیته امداد استان اظهار داشت: ۴۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان برای تأمین نیاز‌های دانش‌آموزان نیازمند جمع‌آوری و هزینه شد که این میزان در مقایسه با سال گذشته ۴۵ درصد افزایش داشته است.

طوسی عنوان کرد: ۱۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از منابع کمیته امداد و ۲۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان نیز از محل کمک خیرین و مردم نیک اندیش استان برای کمک به دانش آموزان تامین شد.

وی گفت: بخش عمده‌ای از اقلام اهدایی به دانش آموزان علاوه بر منابع کمیته امداد از محل کمک‌های مردمی تامین شده است.

مدیر کل کمیته امداد استان گفت: نوشت افزار و ملزومات مدرسه پیش از بازگشایی مدارس در مناطق مختلف استان توزیع شد تا دانش‌آموزان نیازمند بدون دغدغه سال تحصیلی را آغاز کنند.