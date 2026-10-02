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مدیر کل کمیته امداد استان میگوید: امسال برای ۴۷ هزار و ۵۰۰ دانش آموز تحت پوشش این نهاد نوشت افزار، کیف و کفش، تامین و اهدا شده است که این میزان در مقایسه با سال گذشته، حدود ۴۵ درصد افزایش نشان میدهد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، مدیر کل کمیته امداد استان اظهار داشت: ۴۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان برای تأمین نیازهای دانشآموزان نیازمند جمعآوری و هزینه شد که این میزان در مقایسه با سال گذشته ۴۵ درصد افزایش داشته است.
طوسی عنوان کرد: ۱۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از منابع کمیته امداد و ۲۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان نیز از محل کمک خیرین و مردم نیک اندیش استان برای کمک به دانش آموزان تامین شد.
وی گفت: بخش عمدهای از اقلام اهدایی به دانش آموزان علاوه بر منابع کمیته امداد از محل کمکهای مردمی تامین شده است.
مدیر کل کمیته امداد استان گفت: نوشت افزار و ملزومات مدرسه پیش از بازگشایی مدارس در مناطق مختلف استان توزیع شد تا دانشآموزان نیازمند بدون دغدغه سال تحصیلی را آغاز کنند.