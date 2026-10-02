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رئیس ستاد اقامه نماز کشور گفت: امور اقامه نماز در مدارس به دانش آموزان و پدران و مادران آنان واگذار شود و میان خانوادهها و فرزندان آنان نوعی رقابت سازنده برای میزبانی از نمازگزاران در مدارس ایجاد شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کارگروه مشترک نماز نسل نو، با حضور حجتالاسلام والمسلمین محسن قرائتی رئیس ستاد اقامه نماز کشور و وزیر آموزش و پرورش در روز جمعه دهم مهرماه در بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی برگزار شد.
حجت الاسلام و المسلمین قرائتی در این نشست گفت: هم در مسجد و هم در مدرسه به پرسشهای کودکان و نوجوانان با منطق روشن و رسا پاسخ داده شود. تقویت حس پرسشگری در آیندهسازان و رفع شبهات و تحکیم عقاید آنان از لوازم تعلیم و تربیت اسلامی است.
وی ادامه داد: سازماندهی امور اقامه نماز در مدارس به دانش آموزان و پدران و مادران آنان واگذار گردد. بین خانوادهها و فرزندان آنان نوعی رقابت سازنده برای میزبانی از نمازگزاران در مدارس ایجاد شود.
استاد قرائتی افزود: امام جماعت مدرسه اصول روانشناسی کودک و نوجوان و ظرائف تربیتی را در مواجه با دانشآموزان رعایت کند و ارتباط صمیمانه و مبتنی بر اعتماد با آنان برقرار کند.
رئیس ستاد اقامه نماز کشور اضافه کرد: روسای دانشگاه فرهنگیان و مدیران مدارس و مربیان امورتربیتی از چهرههای خلاق و نمازی مدارس و پردیسهای دانشگاه فرهنگیان به نحو مطلوب تجلیل کنند. اگر در استان اردوی نمازگزاران نوجوان و جوان برگزار میشود، اسباب شرکت دانشآموزان و دانشجو معلمان نمازی را فراهم کنند.
در ادامه، علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه حرکت در مسیر ترویج نماز باید از مسئولان و مدیران آغاز شود، اظهار کرد: باید تلاش کنیم هر روز نسبت به روز گذشته، یک گام در مسیر نماز برداریم؛ چه در حوزه فردی و چه در حوزه مسئولیت سازمانی و مدیریتی. اگر دغدغه نماز در وجود ما شکل بگیرد، بسیاری از مسائل و موانع قابل حل خواهد بود.
وی با اشاره به تجربه دوران معلمی خود در یکی از مدارس استان خراسان رضوی، افزود: در مدرسهای که از نظر امکانات با محدودیت مواجه بود، اقامه نماز جماعت را در فضای مدرسه آغاز کردیم و این اقدام با استقبال دانشآموزان مواجه شد. این تجربه نشان داد که برای آغاز بسیاری از اقدامات فرهنگی، بیش از امکانات، نیازمند اراده، باور و دغدغهمندی هستیم.
وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: مدیران باید اهتمام خود به نماز را در عمل نشان دهند. اگر میخواهیم نماز در مدارس به یک اولویت تبدیل شود، باید این دغدغه در رفتار مدیران، معاونان و مسئولان آموزش و پرورش مشاهده شود و از سطح شعار و توصیه فراتر رود.
وی با بیان اینکه نماز از مهمترین عوامل مؤثر در سعادت و کمال جامعه است، اظهار کرد: نباید نسبت به کوتاهیها در این حوزه بیتفاوت باشیم. مسئولان آموزش و پرورش باید نسبت به اقامه نماز احساس مسئولیت داشته باشند و برای تحقق این مهم، با جدیت و استمرار اقدام کنند.
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به تفاوت شرایط و ظرفیتهای مدارس کشور، خاطرنشان کرد: نمیتوان برای همه مدارس نسخه یکسانی در حوزه اقامه نماز ارائه کرد. شرایط فیزیکی، جمعیت دانشآموزی، دسترسی به امام جماعت و ظرفیتهای فرهنگی مدارس متفاوت است و برنامهریزی باید متناسب با اقتضائات هر مدرسه صورت گیرد.
وی ادامه داد: در کنار توسعه فضاهای آموزشی، توسعه و احداث نمازخانههای مدارس نیز مورد توجه قرار گرفته است و این موضوع با جدیت دنبال میشود؛ اما باید توجه داشت که هدف نهایی، صرفاً ساخت نمازخانه یا افزایش تعداد نمازهای جماعت نیست، بلکه هدف اصلی، نهادینه شدن نماز در وجود دانشآموزان است.