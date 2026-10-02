نماینده ولی فقیه در استان گفت: اولویت‌های جامعه اسلامی با وحدت محقق می‌شود و همه مردم و مسئولان باید برای حفظ آن در جامعه تلاش کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، آیت اله شعبانی موثقی در خطبه‌ای نماز جمعه این هفته بیان کرد: اختلافات بین کشور‌های منطقه و امت‌های اسلامی موجب شده امروز عده معدودی از بنی اسرائیل بر جامعه اسلامی تسلط یافته و فجایع انسانی را در غزه و فلسطین رقم بزنند.

امام جمعه همدان با اشاره به سیره حضرت علی علی (ع) و سکوت ایشان برای حفظ وحدت در جامعه اسلامی در کنار تبیین انحرافات جامعه آن روز، افزود: رهبر معظم انقلاب بار‌ها بر حفظ وحدت تاکید کرده‌اند، اما این وحدت نه فقط برای مردم که مسئولان هم باید در عملکرد خود به حفظ آن توجه داشته باشند.

خطیب جمعه همدان در بخش دیگری از خطبه‌ها به حملات دشمن در جنگ‌های اخیر به مراکز علمی و دانشگاهی و به شهادت رساندن دانشمندان و نخبگان کشور اشاره و تصریح کرد: علت این هجوم مقاومت و خلاقیت جوانان نخبه دانشگاهی است و دشمن می‌داند که علم نقطه کانونی مبارزه با تمدن غرب است و رشد علمی کشور، رشد فرهنگی، تمدنی و نظامی کشور را در پی خواهد داشت.

نماینده ولی فقیه در استان همچنین با تاکید بر اهمیت جایگاه دانشگاه‌ها و مراکز علمی در پیشرفت کشور گفت: علم یکی از مهمترین عرصه‌های مقابله با تمدن غرب است و دانشگاه‌ها و مراکز علمی هستند که می‌توانند در برابر سلطه علمی و فناورانه قدرت‌های بزرگ ایستادگی کنند.

آیت اله شعبانی موثقی با اشاره به آغاز هفته نیروی انتظامی و نقش این نیرو در تامین امنیت جامعه حتی با وجود آسیب‌های دشمن به مراکز این نیرو در استان، از خدمات آنها قدردانی کرد.

امام جمعه همدان همچنین از صدور سند مصلی نماز جمعه با نام شورای سیاستگذاری ائمه حمعه خبر داد و ابراز امیدواری کرد طرح ساخت این مصلی پس از گذشت ۴۰ سال به زودی تعیین تکلیف شود.

سردار نجفی فرمانده انتظامی استان هم پیش از خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به اینکه در جریان جنگ ۱۲ روزه، فتنه دی ماه و جنگ ۴۰ روزه، ۲۲ شهید از این نیرو در استان تقدیم انقلاب و نظام شده است، ضمن ارائه گزارشی از فعالیت‌های این نیرو در استان گفت: ماموران انتظامی استان از ابتدای امسال بیش از ۷ هزار عملیات در حوزه‌های مختلف ماموریتی خود انجام داده‌اند.

در حاشیه نماز جمعه امروز از خانواده شهید شهدای نیروی انتظامی استان قدردانی شد.