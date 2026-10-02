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نماز جمعه این هفته کرمان، به امامت حجت الاسلام عسکری خطیب موقت در مصلای امام علی (ع) اقامه شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان خطیب جمعه کرمان در جمع نمازگزاران گفت: زندگی چنانچه بر اساس عقل و فطرت استوار باشد زندگی سالمی است و چنانچه افراد ولایت مدار باشند به این سبک زندگی سالم دست خواهند یافت.
وی افزود: کشور اکنون در حال دفاع مقدس است و آمریکا و اسرائیل و همراهان اروپایی آنها باید بدانند چنانچه بخواهند بر جنگ افروزی خود ادامه دهند به همان سرنوشتی دچار میشوند که صدام دچار شد.
خطیب جمعه کرمان تاکید کرد: ملت ایران جنگ طلب نیست بلکه جنگ بلد است و در بیش از ۴۰ سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایستاده و پیروز میدان بوده است.
حجت الاسلام عسکری به ۱۰ مهر روز نخبگان اشاره کرد و گفت: امام شهید همواره عنایت ویژهای به پرورش نخبگان و حفظ آنها داشت و نخبگان از ارکان اصلی پیشرفت کشورند و آنها نیز باید قدر کشور را بدانند و بعد از تحصیل بمانند و برای امت اسلامی کار و خدمت کنند.
وی همچنین با یادآوری ۱۳ مهر روز فراجا گفت: یکی از واضحترین خدمات فرماندهی انتظامی کشور، شهدایی است که برای امنیت مردم تقدیم میکند و به گفته امام شهید، زحمات شبانه روزی آنها در حکم جهاد در راه خداست.
خطیب موقت جمعه همچنین تاکید کرد: در شرایط امروز، رسانهها باید روایتگر فتح باشند نه بیانگر ضعف و مشکلات و هر کشوری مشکلات خاص خود را دارد، اما بیان ضعفها به دشمن آدرس میدهد که از چه ناحیهای میتواند ضربه بزند.
وی افزود: جریان تولید و فروش نفت ادامه دارد و ایران قدرتمند و ثروتمند، هرگز تسلیم آمریکا و اسرائیل نخواهد شد و آمریکا و متحدانش باید بدانند هرگونه تجاوز به ایران، پاسخی سریعتر ؛ دردناکتر و کوبندهتر از قبل دریافت خواهند کرد.
حجت الاسلام عسکری ضمن تاکید بر حفظ وحدت و انسجام و حفظ حرمت خادمین نظام گفت: توجه به مسئله زیست عفیفانه و اقدام قانونی برای حل مسئله بیحجابی که منجر به برهنگی میشود، و هم منکر اخلاقی دینی قانونی و هم سیاسی است و باید جلوی آن گرفته شود.