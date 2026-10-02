خدمت بنیاد نخبگان کهگیلویه و بویراحمد برای ارائه خدمات حمایتی، آموزشی و مشاوره‌ای به نخبگان و استعدادهای برتر در مصلی نماز جمعه یاسوج برپا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، ظهر امروز جمعه میز خدمت بنیاد نخبگان استان با هدف تبیین خدمات، تسهیل فرآیندهای حمایتی و پاسخگویی مستقیم به متقاضیان برپا شد؛ برنامه‌ای که تلاش دارد فاصله میان نخبگان و سازوکارهای حمایتی را کاهش دهد و مسیر بهره‌مندی از ظرفیت‌های موجود را هموارتر کند.

در این میز خدمت، معاون بنیاد نخبگان کهگیلویه و بویراحمد با تشریح جزئیات خدمات ارائه‌شده، گفت: طرح‌های مختلف بنیاد در حوزه‌های آموزشی، پژوهشی و فناورانه با هدف حمایت از نخبگان و استعدادهای برتر طراحی شده و تلاش شده این خدمات به‌صورت هدفمند در اختیار جامعه نخبگانی قرار گیرد.

حسین فرخی افزود: از جمله این طرح‌ها می‌توان به تسهیلات ویژه نخبگان، طرح‌های حمایتی دانشجویی در مقاطع تحصیلات تکمیلی، فرصت‌های مطالعاتی و برنامه‌های ارتباط با صنعت اشاره کرد که زمینه‌ساز کاربردی شدن ظرفیت‌های علمی هستند.

معاون بنیاد نخبگان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به تسهیلات سربازی نخبگان تصریح کرد: این طرح‌ها امکان بهره‌مندی از معافیت‌ها یا جایگزینی خدمت نظام وظیفه با فعالیت‌های علمی و فناورانه را برای مشمولان فراهم می‌کند.

فرخی در ادامه به تشریح فرآیند ثبت‌نام در این طرح‌ها پرداخت و بیان کرد: متقاضیان برای بهره‌مندی از خدمات بنیاد باید به سامانه جامع بنیاد نخبگان (سینا) مراجعه کرده، نسبت به ایجاد حساب کاربری اقدام و پروفایل علمی خود را شامل اطلاعات تحصیلی، پژوهشی و سوابق علمی تکمیل کنند.

وی تأکید کرد: بارگذاری دقیق مستندات از جمله کارنامه، مقالات، گواهی‌ها و معرفی‌نامه‌ها نقش مهمی در ارزیابی درخواست‌ها دارد و می‌تواند در تسریع روند بررسی مؤثر باشد.

معاون بنیاد نخبگان استان با اشاره به نحوه نام‌نویسی متقاضیان گفت: اطلاعات هویتی و تحصیلی افراد در سامانه ثبت و متقاضیان بر اساس نوع درخواست شامل تسهیلات، حمایت یا مشاوره دسته‌بندی می‌شوند و برای هر فرد پرونده الکترونیکی تشکیل می‌شود تا روند بررسی‌ها به‌صورت دقیق انجام گیرد.

فرخی همچنین به ارائه مشاوره‌های تخصصی در این میز خدمت اشاره کرد و افزود: مشاوره در زمینه تسهیلات و حمایت‌ها، راهنمایی در خصوص استفاده از تسهیلات سربازی نخبگان و نیز مشاوره‌های حقوقی در حوزه ثبت اختراع و مالکیت فکری از جمله خدمات ارائه‌شده به مراجعه‌کنندگان بوده است.

وی در پایان اضافه کرد: در این برنامه بروشورها و راهنماهای آموزشی در اختیار متقاضیان قرار گرفت و مقرر شد پیگیری‌های بعدی از طریق سامانه و شماره تماس‌های اعلام‌شده انجام شود.