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استاندار یزد با صدور پیامی به مناسبت روز ملی نخبگان، ضمن گرامیداشت یاد شهدای دانشمند، نخبگان را امیدهای بزرگ کشور و موتور محرک توسعه دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدرضا بابایی، در پیامی به مناسبت روز ملی نخبگان، ضمن تبریک این روز به جامعه فرهیخته استان، نخبگان را سرمایهای گرانبها برای تعالی ایران اسلامی خواند.
استاندار یزد در این پیام با یادآوری ایام و مناسبتهای ملی و اشاره به مسیر عزت و خودباوری ملت ایران، تأکید کرد: یاد و خاطره شهدای دانشمند که با نثار جان خویش پرچم علم و استقلال را برافراشتند، همواره چراغ راه نسل امروز و فردای کشور است.
بابایی با استناد به کلام رهبر شهید انقلاب مبنی بر اینکه «نخبگان امیدهای بزرگ کشورند»، خاطرنشان کرد: این کلام حکیمانه، مسیر روشن مسئولیت نخبگان را برای عبور از چالشها و ساختن آیندهای درخشان ترسیم میکند.
وی همچنین با قدردانی از تلاشهای بنیاد نخبگان استان، ابراز امیدواری کرد که با همافزایی همه نخبگان، شاهد رشد همهجانبه استان و تحقق شعار «یزد پایدار» باشیم.