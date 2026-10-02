به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ امام جمعه بویین میاندشت در خطبه‌های نماز جمعه با تبریک هفته نیروی انتظامی به خدمات گسترده فراجا که امنیت در راس آن است، اشاره کرد وگفت:دشمن به اذعان خودش تلاش کردبرای رسیدن به اهداف پلیدش همواره در ایران ناامنی ایجاد کندکه حضور موثر مردم در خیابان‌ها ومیادین شهر‌ها باعث ناکامی اش ازطریق حمله نظامی شده است ودر این مدت نیروی انتظامی همراه مردم ودرکنار مردم زمینه امنیت را تامین فراهم کرد.

حجت الاسلام حسن اسکندری افزود: نیروی انتظامی علاوه برآن در زمینه مبارزه بامواد مخدر، سرقت، قاچاقاق وبسیار دیگر از زمینه‌های جرم وجنایت عملکرد بسیار مطلوب وموثری داشته‌اند که جا دارد از زحمات همه آنها قدردانی کرد.

خطیب جمعه بویین‌میاندشت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرا رسیدن روز ملی روستاوعشایر روستا را الگوی پیشرفت سرزمینی دانست وافزود: روستا یعنی تولید وتامین امنیت غذایی وسرمایه گذاری در زمینه‌های مختلف ودر یک کلام روستا یعنی قدرت ملی بنابراین اگر روستا از تولید ثروت وتامین مواد غذایی خارج شود مطمئنا قدرت ملی هم ضعیف می‌شود.

وی با انتقاد از نگاه ضعیف مسئولان استانی نسبت به روستا‌های مناطق محروم اضافه کرد: در حالی که برخی روستا‌های مجاور در استان‌های دیگر طوری توسعه یافته‌اند که به شهر تبدیل شده اند و روند مهاجرت معکوس در آنها اتفاق افتاده، اما متاسفانه مهاجرت از روستا‌های بویین میاندشت بیشتر شده است واین می‌طلب که نسبت به روستا‌های مناطق محروم توجه بیشتری صورت بگیرد.

همچنین به مناسبت هفته نیروی انتظامی میزخدمت فرماندهی انتظامی بویین میاندشت در مصلی ناز جمعه برپا شد.

فرمانده انتظامی بویین میاندشت گفت: در میزخدمت علاوه برخدمات معاونت بهداری که کنترل وغربالگری فشار خون بود،خدمات پلیس فتا وآشنایی با جرایم سایبری،روایت آسیب های اجتماعی واثرات مخرب اعتیاد در قالب نمایشگاه ومشاوره حقوقی برای مراجعه کنندگان ارائه شد.

سرهنگ میراحمد سپه وند افزود: علاوه براین جریمه دو برابری تخلفات رانندگی نیز به مناسبت هفته نیروی انتظامی بخشیده شده است که افراد می توانند برای پرداخت جرائم وسایل نقلیه خود از این فرصت استفاده کنند.