رئیس پلیس راه راهور فراجا از اعمال محدودیت ترافیکی در محور چالوس و آزادراه تهران ـ شمال از ساعت ۱۴:۰۰ امروز ۱۰ مهرماه برای تخلیه بار ترافیکی خبر داد.

جاده چالوس و آزادراه تهران ـ شمال یک‌طرفه می‌شود

جاده چالوس و آزادراه تهران ـ شمال یک‌طرفه می‌شود

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سرهنگ «سیاوش محبی»؛ با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی محور‌های مواصلاتی کشور گفت: به دلیل ترافیک سنگین در محور چالوس و آزادراه تهران ـ شمال، محدودیت تردد در این مسیر‌ها از امروز اعمال می‌شود.

وی افزود: بر اساس تصمیم اتخاذشده، از ساعت ۱۴:۰۰ امروز تردد کلیه وسایل نقلیه در مسیر (جنوب به شمال) جاده چالوس و آزادراه تهران ـ شمال ممنوع خواهد شد.

سرهنگ محبی ادامه داد: همچنین از ساعت ۱۶:۰۰، مسیر (شمال به جنوب) این محور‌ها به صورت یک‌طرفه مدیریت می‌شود تا امکان تخلیه بار ترافیکی و روان‌سازی جریان عبور و مرور فراهم شود.

رئیس پلیس راه راهور فراجا تأکید کرد: این محدودیت ترافیکی تا زمان تخلیه کامل بار ترافیکی و بازگشت شرایط عبور و مرور به وضعیت عادی ادامه خواهد داشت و پس از آن، تردد در هر دو مسیر مطابق روال معمول برقرار می‌شود.

وی درباره وضعیت سایر محور‌های مواصلاتی کشور نیز گفت: در حال حاضر در برخی محور‌های کشور ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده و در تعدادی از جاده‌های کوهستانی نیز شاهد بارش باران هستیم.

محبی از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت محور‌های مواصلاتی مطلع شوند و با توجه به شرایط ترافیکی و جوی، ضمن رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب، همکاری لازم را با عوامل پلیس راه داشته باشند.