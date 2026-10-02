به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، میرتبار فرماندار بابل با اشاره به سابقه و ریشه‌دار بودن بسکتبال در این شهرستان گفت: از ابتدای آبان، بابل یکی از شهر‌های میزبان تیم‌های بسکتبال در سوپرلیگ کشور خواهد بود.

وی افزود: برای انتقال تیم رعد پدافند هوایی به بابل تلاش زیادی انجام شد و پس از ۱۸ سال، مردم این شهرستان بار دیگر شاهد حضور یک تیم سوپرلیگی در بابل خواهند بود.

فرماندار بابل گفت: با توجه به علاقه مردم به بسکتبال، فعالیت مدارس بسکتبال در سطح شهر و حضور یک تیم سوپرلیگی، انگیزه نوجوانان و جوانان افزایش می‌یابد و بسکتبال بابل می‌تواند دوباره به جایگاه گذشته خود بازگردد.

میرتبار با اعلام حمایت از تیم رعد پدافند هوایی بابل در رقابت‌های پیش‌رو افزود: به عنوان نماینده عالی دولت، همان‌گونه که برای انتقال تیم با تمام توان پای کار بودیم، در ادامه نیز از این تیم حمایت خواهیم کرد.