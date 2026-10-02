امام جمعه تبریز گفت: آمریکا عامل اصلی اختلافات و تنش‌ها است و تلاش این کشور برای معرفی ایران به‌عنوان عامل ناامنی ناکام مانده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تبریز با اشاره به تحولات منطقه و سیاست‌های آمریکا اظهار کرد: کشور‌های منطقه دریافته‌اند که عامل اصلی اختلافات و تنش‌ها در منطقه دولت مستکبر آمریکا است اما ایالات متحده تلاش کرده است ایران را عامل ایجاد درگیری و ناامنی در منطقه معرفی کند.

وی با اشاره به تحولات عراق افزود: مردم عراق نیز به این واقعیت پی برده‌اند و آمریکا باید بداند که خروج از منطقه فقط به معنای خارج کردن تعدادی از نیرو‌های نظامی نیست، بلکه باید سیاست‌های تفرقه‌افکنانه خود را نیز متوقف کند.

خطیب نمازجمعه تبریز با اشاره به حضور آمریکا در منطقه ادامه داد: آمریکا نباید تصور کند که با تغییر شکل حضور خود می‌تواند همچنان سیاست‌های گذشته را دنبال کند و ملت‌های منطقه نیز به اهداف و سیاست‌های این کشور آگاه شده‌اند.

حجت الاسلام والمسلمین مطهری‌اصل به تلاش آمریکا برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و گفت: آمریکا تلاش می‌کند ایران را میان جنگ و آتش‌بس نگه دارد، اما جمهوری اسلامی ایران در برابر این سیاست‌ها تسلیم نخواهد شد و راه خود را ادامه خواهد داد.

وی با هشدار به همراهی کشور‌های منطقه با سیاست‌های آمریکا علیه ایران اظهار کرد: کشور‌های منطقه نباید در تحریم هوایی ایران با آمریکا همراه شوند. اگر ایران نتواند از ظرفیت‌های منطقه استفاده کند، هیچ کشوری نباید تصور کند که می‌تواند به شکل یک‌طرفه از ظرفیت‌های منطقه بهره ببرد.

امام جمعه تبریز با اشاره به توانمندی‌های جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: آمریکا به‌خوبی می‌داند که ایران ظرفیت‌های مختلفی در اختیار دارد و نمی‌توان با فشار و تهدید، ملت ایران را از مسیر خود خارج کرد.

وی افزود: ایران کشوری با تمدن و سابقه تاریخی است و دشمنان هنوز روحیه، مقاومت و استقامت مردم ایران را به‌درستی نشناخته‌اند. مردم ایران در سال‌های گذشته نشان داده‌اند که برای دفاع از کشور، اسلام و نظام آماده فداکاری هستند.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌شرقی ادامه داد: نیرو‌های مسلح کشور آماده دفاع هستند و مردم نیز اجازه نخواهند داد دشمنان با ایجاد اختلاف و ناامنی، امنیت کشور را خدشه‌دار کنند.

وی همچنین از نیرو‌های انتظامی و امنیتی خواست به تحرکات مشکوک و تلاش‌ها برای ایجاد اختلاف و اخلال در نظم عمومی هوشیار باشند و مردم نیز هرگونه فعالیت مشکوک را در محله، شهر و محیط زندگی خود به نیرو‌های مسئول گزارش کنند.

خطیب نمازجمعه استان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هفته نیروی انتظامی، از خدمات پلیس، انتظامی و مرزبانی در تأمین امنیت کشور قدردانی کرد و گفت: این نیرو‌ها در سال‌های پس از انقلاب، دوران دفاع مقدس و سال‌های اخیر برای تأمین امنیت کشور شهدای بسیاری تقدیم کرده‌اند.

وی توجه بیشتر دولت به وضعیت معیشتی نیرو‌های نظامی و انتظامی را خواستار شد و بیان کرد: حقوق، مزایا، امکانات و رفاه این نیرو‌ها باید مورد توجه جدی دولت قرار گیرد، چراکه برخی از نیرو‌های نظامی و انتظامی ماه‌ها از خانواده‌های خود دور هستند و در مناطق مرزی و مأموریت‌های سخت خدمت می‌کنند.

وی ادامه داد: دولت در کنار توجه به معیشت عمومی مردم و کنترل تورم، باید برای بهبود وضعیت معیشتی نیرو‌های مسلح و انتظامی نیز اهتمام ویژه داشته باشد تا نیرو‌هایی که برای تأمین امنیت کشور در مأموریت هستند، دغدغه‌ای درباره وضعیت خانواده خود نداشته باشند.

امام جمعه تبریز در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به روز روستا و عشایر، خواستار بازنگری در سیاست‌های توسعه روستایی شد و گفت: روستا باید محل درآمد، سازندگی و تولید برای کشور باشد، نه محلی برای دریافت خدمات از شهر.

وی اظهار کرد: ارائه آب، گاز، تلفن، اینترنت و سایر زیرساخت‌ها به روستا‌ها باید با هدف افزایش تولید انجام شود، نه اینکه زمینه مهاجرت بیشتر روستاییان به شهر‌ها را فراهم کند.

مطهری‌اصل افزود: روستا‌ها باید تأمین‌کننده بخشی از نیاز‌های غذایی کشور باشند و امکانات لازم برای باغداری، زراعت و کشاورزی در اختیار روستاییان قرار گیرد.

وی با انتقاد از تبدیل اراضی کشاورزی به ویلا تصریح کرد: نباید روستا‌ها به مناطق تفریحی و ویلاسازی تبدیل شوند. اگر قرار است امکانات به روستا‌ها داده شود، هدف باید افزایش تولید و ماندگاری جمعیت باشد.

امام جمعه تبریز با اشاره به مشکلات کشاورزان در فروش محصولات بیان کرد: گاهی تولید یک محصول نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی پیدا می‌کند، اما کشاورز نمی‌تواند محصول خود را با قیمت مناسب به فروش برساند و در نهایت بخش عمده سود نصیب واسطه‌ها می‌شود.

وی در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به روند سالمندی جمعیت کشور گفت: بر اساس پیش‌بینی‌های مطرح‌شده، جمعیت سالمندان ایران در سال ۱۴۱۰ به حدود ۱۳ میلیون نفر، در سال ۱۴۲۰ به ۱۹ میلیون نفر و در سال ۱۴۳۰ به حدود ۳۰ میلیون نفر خواهد رسید.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌ شرقی با اشاره به نقش خانواده در حمایت از سالمندان افزود: اگر تعداد فرزندان خانواده‌ها کاهش پیدا کند، در آینده مسئولیت نگهداری و حمایت از نسل سالمند بر دوش تعداد محدودی از افراد قرار خواهد گرفت.

حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل با تأکید بر ضرورت حضور جوانان در مساجد اظهار کرد: مساجد نباید تنها محل حضور سالمندان باشد و باید زمینه حضور بیشتر جوانان و نوجوانان در مسجد فراهم شود و سالمندان نیز باید با جوانان با آرامش و مهربانی رفتار کنند و تجربه و آموزه‌های دینی خود را در اختیار نسل جدید قرار دهند.

وی همچنین با اشاره به جایگاه سالمندان در آموزه‌های اسلامی بیان کرد: احترام به سالمندان تنها یک وظیفه خانوادگی نیست و در جامعه نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

امام جمعه تبریز گفت: احترام به پدر و مادر، پدربزرگ‌ها، مادربزرگ‌ها، خویشاوندان و سالمندان جامعه باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود و جوانان در برخورد با افراد سالخورده، صبر، احترام و ملاحظه بیشتری داشته باشند.

وی در ادامه خطبه‌ها با اشاره به روز نخبگان و اهمیت حمایت از نخبگان و مجموعه‌های دانش‌بنیان گفت: نخبگان سرمایه‌های کشور هستند و باید امکانات لازم برای ادامه فعالیت‌های علمی، نوآورانه و فناورانه آنها فراهم شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل افزود: نخبگان بخش مهمی از مسیر را طی کرده‌اند و دولت، مردم، صنایع و کارخانه‌ها باید برای ادامه مسیر و تبدیل ایده‌های آنها به محصولات و خدمات مورد نیاز کشور حمایت لازم را انجام دهند.

وی خاطرنشان کرد: فعالیت مجموعه‌های دانش‌بنیان نباید صرفاً به یک فعالیت اقتصادی تبدیل شود، بلکه هدف اصلی باید نوآوری، اختراع و خدمت به کشور، صنعت و کشاورزی باشد.

امام جمعه تبریز همچنین از حضور مردم در اجتماعات شبانه تبریز در بیش از ۲۰۰ شب گذشته قدردانی کرد و گفت: مردم تبریز در این اجتماعات حضور یافته و حمایت خود از نظام و رهبری را نشان داده‌اند. وی با اشاره به استمرار این اجتماعات افزود: این شب‌ها برای مردم دارای ارزش معنوی است و کسانی که تاکنون کمتر در این اجتماعات حضور داشته‌اند نیز می‌توانند در آنها شرکت کنند.

امام جمعه تبریز گفت: کشور در برخی حوزه‌های انرژی با محدودیت‌هایی مواجه است و هم دولت باید برای رفع این مشکلات تلاش کند و هم مردم با مدیریت مصرف، زمینه جلوگیری از بروز مشکل برای مناطق مختلف کشور را فراهم کنند.

وی افزود: به‌ویژه در آستانه فصل سرما باید به گونه‌ای مصرف شود که مناطق دورافتاده و کم‌برخوردار با مشکل تأمین انرژی مواجه نشوند.