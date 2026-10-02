پلیس با ایستادگی اجازه نداد دشمن امنیت مردم را برهم بزند
امام جمعه یاسوج گفت: نیروهای نظامی و انتظامی با ایستادگی و فداکاری در برابر حملات دشمن، اجازه ندادند دشمن به اهداف خود دست پیدا کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، آیت الله سید نصیر حسینی در خطبههای نماز جمعه شهر یاسوج با اشاره به فرارسیدن روز نیروی انتظامی، از تلاشهای شبانهروزی نیروهای انتظامی و حافظان امنیت قدردانی کرد و گفت: امنیت خانهها، شهرها، روستاها و جامعه به واسطه تلاش نیروهایی است که با شجاعت و فداکاری از مردم و کشور دفاع میکنند.
ایستادگی نیروهای انتظامی در برابر دشمن
وی با اشاره به شرایط جنگی و حملات دشمن به مراکز نظامی و نیروهای پلیس افزود: نیروهای نظامی و انتظامی با ایستادگی و فداکاری اجازه ندادند دشمن به اهداف خود دست پیدا کند و امنیت و آرامش مردم را برهم بزند.
امام جمعه یاسوج تأکید کرد: حفظ امنیت جامعه نیازمند تلاش مستمر نیروهای انتظامی، نظامی و سایر حافظان امنیت است و مردم نیز قدردان مجاهدتها و فداکاریهای این نیروها هستند.
نخبگان مسئولیت سنگینتری در قبال جامعه دارند
آیت الله حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روز نخبگان اظهار کرد: نخبگان به دلیل برخورداری از استعدادها و توانمندیهای بیشتر، مسئولیت سنگینتری در قبال جامعه دارند و باید از ظرفیتهای خود برای خدمت به مردم و پیشرفت کشور استفاده کنند.
وی افزود: نخبگان میتوانند بر افکار، عقاید و فرهنگ جامعه تأثیرگذار باشند و زمینهساز پیشرفت و توسعه کشور شوند.
امام جمعه یاسوج با اشاره به نقش شخصیتهایی همچون امام خمینی(ره) و رهبر شهید انقلاب در شکلگیری جمهوری اسلامی ایران گفت: امام خمینی(ره) در سال ۱۳۵۷ و در دوران حضور در پاریس از ظرفیت رسانهها برای تبیین اهداف و شکلگیری انقلاب اسلامی استفاده کردند.
نظارت بر مراکز کشتار دام ضروری است
حسینی با تبریک روز دامپزشکی بر ضرورت نظارت مستمر بر مراکز کشتار دام تأکید کرد و گفت: مسئولان مربوطه باید با نظارت دقیق بر محلهای ذبح دام، رعایت اصول بهداشتی و الزامات سلامت را تضمین کنند تا سلامت مردم به خطر نیفتد.
عشایر و روستاییان از ظرفیتهای مهم تولید هستند
وی با اشاره به روز روستا و عشایر اظهار کرد: در استان حدود ۱۲ هزار خانوار عشایری با جمعیتی نزدیک به ۷۰ هزار نفر زندگی میکنند که سهم قابل توجهی در تأمین گوشت، فرآوردههای دامی و محصولات صنایعدستی دارند.
امام جمعه یاسوج افزود: حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار رأس دام، سالانه ۷ هزار و ۶۰۰ تن گوشت، ۲۷ هزار تن شیر، ۲۸۶ تن پشم و نزدیک به ۱۰ هزار و ۵۰۰ مترمربع قالی، قالیچه و گلیم از جمله ظرفیتهای تولیدی عشایر استان است.
آیت الله حسینی تصریح کرد: روستاییان و عشایر از اقشار مولد جامعه هستند و بخش مهمی از نیازهای جامعه را تأمین میکنند و باید زمینه تقویت تولید و حمایت از تولیدکنندگان فراهم شود.
نماز باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود
وی در ادامه با اشاره به تأکیدات رهبر انقلاب درباره اهمیت نماز گفت: نماز تنها یک تکلیف فردی نیست و باید فرهنگ نماز در جامعه و خانوادهها گسترش یابد.
امام جمعه یاسوج افزود: مسئولان و نهادهای فرهنگی باید برای ترویج نماز در خانوادهها تلاش کنند، چراکه نماز میتواند در تقویت معنویت و آرامش و کاهش فساد و آسیبهای اجتماعی نقش مؤثری داشته باشد.
امنیت سرمایهگذاران باید تأمین شود
حسینی با اشاره به حضور مسئولان و هیئت اتاق بازرگانی در استان و بررسی ظرفیتهای اقتصادی کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: این استان از ظرفیتهای مناسبی برای جذب سرمایهگذاری برخوردار است، اما تحقق این ظرفیتها نیازمند فراهم شدن بستر مناسب و تأمین امنیت سرمایهگذاران است.
وی با بیان اینکه برخی سرمایهگذاران در استان با تهدیدهایی مواجه میشوند، تصریح کرد: مردم، مسئولان و دستگاههای اجرایی وظیفه دارند امنیت لازم را برای سرمایهگذاران فراهم کنند تا زمینه حضور فعالان اقتصادی، رونق تولید، ایجاد اشتغال و توسعه استان فراهم شود.
امام جمعه یاسوج تأکید کرد: استقبال از سرمایهگذاری و حمایت از سرمایهگذاران باید به یک اولویت عمومی تبدیل شود، چراکه توسعه اقتصادی استان در گرو استفاده از ظرفیتهای موجود و فراهم کردن شرایط مناسب برای فعالیت اقتصادی است.