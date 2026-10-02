به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این رقابت‌ها با حضور تیم‌های کانون چوگان البرز، نزاجا، کمانگیران قزوین و اسنوا برگزار شد و در پایان، تیم کانون چوگان البرز با عملکردی قابل‌توجه و با توجه به برتری فنی، بر سکوی نخست این دوره از مسابقات ایستاد.

رقابت‌های جام نبرد با برگزاری دیدار‌هایی جذاب و نزدیک، صحنه نمایش توانمندی بازیکنان و اسب‌های حاضر در مسابقات بود و تیم‌های شرکت‌کننده برای کسب عنوان قهرمانی رقابتی فشرده و دیدنی را به نمایش گذاشتند.

در پایان این مسابقات، علاوه بر معرفی تیم قهرمان، لاروس به مالکیت باشگاه ذوالجناح بعنوان بهترین اسب و امیرحسین پورسعادتی از باشگاه کانون چوگان البرز بعنوان بهترین بازیکن جام نیز معرفی و مورد تقدیر قرار گرفتند.