مسابقات دوومیدانی پسران رده‌های پایه کشور با همکاری فدراسیون دوومیدانی و فدراسیون دانش‌آموزی، درهمدان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، علیرضا صیفوری، دبیرکل فدراسیون دوومیدانی، با اشاره به برگزاری رقابت‌های تیرماه در شش منطقه کشور، از حضور ۷۰ ورزشکار پسر از تمام استان‌ها و شناسایی استعداد‌های پایه خبر داد.

هاشم صیامی، نایب رئیس فدراسیون دوومیدانی، هم هدف از این مسابقات را آماده‌سازی برای مسابقات قهرمانی آسیا رده پایه سال آینده در فیلیپین عنوان کرد و گفت: نفرات برتر این رقابت‌ها دو تا سه هفته آینده به اردوی تیم‌های ملی رده‌های پایه در کمپ آفتاب انقلاب دعوت می‌شوند.

فدراسیون دوومیدانی با توجه به ظرفیت قهرمان‌پروری استان همدان، نگاه ویژه‌ای به این استان دارد.