امام جمعه موقت اهواز گفت: ملت ایران با تاسی از فرهنگ عاشورایی، در برابر فشار‌های اقتصادی و تهدیدات نظام سلطه ایستادگی کرده و این موضوع باعث شده تا آمریکایی‌ها در بن‌بست راهبردی گرفتار شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الاسلام مهدی اخوان صباغ با تاکید بر ضرورت حفظ وحدت و همبستگی ملی برای مقابله با توطئه‌های دشمنان گفت: به فرموده رهبر شهیدمان تنها راه خنثی‌سازی نقشه‌های دشمن، حفظ وحدت کلمه و همبستگی آحاد ملت است.

وی با اشاره به پیام مقام معظم رهبری به اجلاس سراسری نماز، افزود: این پیام نشان‌دهنده جایگاه رفیع نماز در اندیشه رهبران انقلاب اسلامی است. برپایی نماز، نخستین ثمره حکومت صالحان است و ملت قهرمان ایران همواره در کنار ایستادگی در میدان‌های نبرد، توجه ویژه‌ای به این فریضه الهی داشته است لذا از نهاد‌های آموزشی، دانشگاه‌ها و ائمه جمعه خواستار توجه مضاعف به ترویج فرهنگ نماز هستیم.

امام جمعه موقت اهواز با اشاره به حماسه ملت ایران در هشت سال دفاع مقدس و جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم بیان کرد: شوکت و اقتداری که امروز جمهوری اسلامی از آن برخوردار است، ثمره ایستادگی در دوران دفاع مقدس و پیروی از ولایت است. امروز ایران اسلامی به عنوان قدرت چهارم جهان شناخته می‌شود، اما دشمن با ابزار‌های فشار اقتصادی سعی در تضعیف اراده ملت دارد. حضور پرشور و مقتدرانه مردم در عرصه‌های مختلف طی هفت ماه اخیر، هراسی عمیق در دل دشمنان ایجاد کرده است.

حجت الاسلام اخوان صباغ با بیان اینکه امروز هیمنه آمریکا و اسرائیل در جهان فروپاشیده است، ادامه داد: آمریکا در حال حاضر در یک بن‌بست سیاسی و نظامی گرفتار شده است. واشنگتن نه توان تغییر راهبرد‌های حاکمیتی ایران در کنترل تنگه هرمز، باب‌المندب و کانال سوئز را دارد و نه قادر است از شکست‌های پی‌درپی خود در منطقه جلوگیری کند.

وی در خصوص تحولات فلسطین و سالگرد عملیات طوفان‌الاقصی تاکید کرد: رژیم کودک‌کش صهیونیستی طی سه سال اخیر با به شهادت رساندن ۷۰ هزار نفر از مردم مظلوم غزه ثابت کرد که به هیچ هدف راهبردی نرسیده است.

خطیب جمعه اهواز با اشاره به ادعا‌های واهی مقامات غربی و ترامپ خاطرنشان کرد: دشمنان هنوز ملت ایران را نشناخته‌اند، ملت ما با تاسی از فرهنگ عاشورایی در برابر هرگونه ماجراجویی دشمن آماده است و به هر تهدیدی، پاسخی کوبنده و پشیمان‌کننده خواهد داد، امنیت و اقتدار امروز ایران، ثمره خون رهبر شهیدمان است و مسیر مقاومت با قوت و صلابت ادامه خواهد یافت.

حجت الاسلام اخوان صباغ ضمن گرامیداشت هفته نیروی انتظامی خاطرنشان کرد: نظم و امنیت امروز کشور مرهون تلاش‌های شبانه‌روزی جان‌برکفان نیروی انتظامی است لذا به همین مناسبت یاد و خاطره شهدای گرانقدر این نیرو را گرامی می‌داریم.