در دیدار طهماسبی استاندار گلستان و کولیوند رییس جمعیت هلال احمر موضوعات مرتبط با تقویت زیرساخت‌های امدادی استان و توسعه توان عملیاتی این جمعیت مورد بررسی قرار گرفت.

اس به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان،استاندار گلستان در این نشست با اشاره به نیاز‌های استان در حوزه مدیریت بحران، خواستار توسعه ناوگان امدادی، نوسازی تجهیزات و ساخت پایگاه‌های امدادی جدید در نقاط حساس و حادثه‌خیز استان شد.

وی افزود: ارتقای توان عملیاتی هلال‌احمر نقش مهمی در کاهش خسارات و افزایش سرعت امدادرسانی دارد.

کولیوند نیز با اعلام آمادگی برای حمایت ویژه از برنامه‌های امدادی استان، برای تجهیز گلستان به بالگرد امدادی و تقویت امکانات عملیاتی جمعیت هلال‌احمر قول مساعد داد و گفت: نیاز‌های استان به‌صورت ویژه در سطح ملی پیگیری خواهد شد.