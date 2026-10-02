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تیمی از جامعه پزشکی برای ویزیت رایگان بیماران در مناطق کمتر توسعه یافته نهاوند حضور یافتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، با هدف ارائه خدمات مختلف بهداشتی و درمانی در مناطق کمتر توسعه یافته با حضور تعدادی از پزشکان متخصص نیک اندیش در محله شیخ منصور نهاوند خدمات بهداشتی درمانی رایگان ارائه دادند.
سجاد هادیان مدیر شبکه بهداشت و درمان نهاوند گفت: در این طرح ۱۱ پزشک متخصص، روان پزشک، ماما، با حضور در حسینه محله اقدام به وزیریت رایگان مراجعه کننده گان شدند.
وی افزود: داروهای تجویز شده هم بعد از ثبت سیستم بصورت رایگان در اختیار بیماران قرار میگیرد.
هادیان گفت: همچنین توسط تعدادی پزشک نیک اندیش بستههای معیشتی تهیه در اختیار خانوادههای بی بضاعت قرار گرفت.