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ادارهکل هواشناسی استان یزد با صدور اطلاعیهای نسبت به وزش بادهای شدید و ناپایداریهای جوی در روزهای آینده هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، هواشناسی استان یزد اعلام کرد بر اساس تحلیل نقشههای پیشیابی، از امروز تا اواسط هفته آینده، شرایط برای ناپایداریهای جوی مهیاست. طبق این اطلاعیه، این ناپایداریها عمدتاً در ساعات بعدازظهر و اوایل شب به شکل رشد ابر و وزش بادهای بهنسبت شدید خودنمایی خواهد کرد که با احتمال وقوع گردوخاک و یا نفوذ غبار از مناطق مجاور به استان همراه خواهد بود.
در این گزارش آمده است وضعیت دمایی استان طی روزهای پیش رو روندی دوگانه دارد؛ به طوری که از امروز تا روز شنبه، شاهد افزایش نسبی دما در سطح استان خواهیم بود. اما خبر خوشحالکننده اینکه از روز یکشنبه، روند کاهش دما به تدریج آغاز خواهد شد و هوای استان رو به خنکی میرود.
همچنین، در این مدت بارشهای پراکنده و خفیف باران بهویژه در ارتفاعات و مناطق شمالی استان دور از انتظار نیست که میتواند لطافت خاصی به هوای مناطق ییلاقی ببخشد.
به شهروندان عزیز توصیه میشود با توجه به احتمال کاهش دید افقی ناشی از گردوخاک و وزش باد، در ترددهای جادهای احتیاط لازم را داشته باشند.