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امام جمعه نکا بر ضرورت صیانت از جان، کرامت و سلامت جسمی و روحی کودکان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، حجتالاسلام محمدصادق محمدیلائینی در خطبههای نماز عبادی ـ سیاسی جمعه این هفته در مصلای امام خمینی (ره) نکا، با گرامیداشت روز جهانی کودک گفت: کودکان در معرض آسیبهای جسمی، فکری و روانی قرار دارند و خانواده و جامعه باید نسبت به سرنوشت آنان احساس مسئولیت کنند.
وی با اشاره به جایگاه کودکان در آموزههای اسلامی، حدیثی از پیامبر گرامی اسلام (ص) درباره تکریم و تربیت فرزندان بیان کرد و افزود: کودکان امروز کوچکاند، اما آینده جامعه را میسازند و نمیتوان نقش آنان در آینده را پیشبینی کرد.
امام جمعه نکا با اشاره به موضوع سقط جنین گفت: جان انسان حرمت دارد و نمیتوان بدون حجت شرعی درباره آن تصمیم گرفت و موارد استثنایی نیز باید بر اساس موازین شرعی و پزشکی بررسی شود.
محمدیلائینی همچنین بر ضرورت توجه خانوادهها و جامعه به حفظ جان انسانها تأکید کرد و گفت: انسان در برابر تصمیمها و فرصتهایی که در اختیار دارد مسئول است و باید خود را برای روز پاسخگویی آماده کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به راهپیماییها و تجمعات مردمی، از کسبه و صاحبان واحدهای صنفی واقع در مسیر این مراسم عذرخواهی کرد و گفت: ممکن است برگزاری این مراسم برای برخی کسبه محدودیتهایی ایجاد کند، اما حضور مردم در صحنه و حفظ انسجام اجتماعی در برابر آشوب و ناامنی اهمیت دارد.
امام جمعه نکا همچنین خدمت به مردم، نظام جمهوری اسلامی و ولایت را توفیقی دانست که باید قدر آن را دانست و از خداوند خواست انسان را در مسیر خدمت و مسئولیتپذیری ثابتقدم نگه دارد.
حجت الاسلام لائینی در ادامه با اشاره به جنگ ششروزه سال ۱۹۶۷ و جنگ ۱۲ روزه ایران و رژیم صهیونیستی در خرداد ۱۴۰۴، بر ضرورت بازخوانی تجربههای تاریخی و توجه به تحولات منطقه تأکید کرد.
امام جمعه نکا در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی مواضع و اقدامات دیپلماتیک، بر ضرورت توجه مسئولان به شرایط منطقه، خون شهدای مقاومت و بهویژه شهدای کودک تأکید کرد.
محمدیلائینی همچنین درباره حرمت نمادهای ملی گفت: دفاع از ارزشها باید جامع باشد و نباید میان مقدسات و نمادها رفتار دوگانه وجود داشته باشد.
وی در پایان با اشاره به مفهوم صلح در سیره پیامبر اسلام (ص)، بر ضرورت توجه به مجموعه شرایط تاریخی، پیمانها، نقض پیمانها و حوادث پس از آن تأکید کرد و از خداوند خواست به مردم و مسئولان، عقل سالم، فهم درست، دین کامل و توفیق حرکت در مسیر حق عنایت کند.