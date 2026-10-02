به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، حجت الاسلام موسوی جاجرمی در خطبه‌های عبادی و سیاسی نماز جمعه این هفته بجنورد گفت: رزمندگان ایران اسلامی در دوران دفاع مقدس نیز با ایمان، اخلاص و روحیه فداکاری در برابر دشمن ایستادند و همین ویژگی‌ها از عوامل مهم پیروزی ملت ایران در آن دوران بود.

وی افزود: نیرو‌های نظامی و انتظامی در دفاع مقدس و طول انقلاب خوش درخشیده و شهدای عزیزی تقدیم انقلاب کرده‌اند.

امام جمعه موقت بجنورد در ادامه با گرامیداشت هفته دفاع مقدس خاطر نشان کرد: دشمن تصور می‌کرد می‌تواند در مدت چند روز کشور را تصرف کند، اما مردم و جوانان ایران اسلامی با ایستادگی و مقاومت نشان دادند که پای کشور خود ایستاده‌اند.

وی به دستاورد‌های دفاع مقدس اشاره کرد و افزود: جمهوری اسلامی ایران در دوران دفاع مقدس با تکیه بر توان داخلی و مجاهدت رزمندگان به تجهیزات و امکاناتی دست یافت که امروز زمینه‌ساز اقتدار کشور در عرصه‌های مختلف شده است.

موسوی جاجرمی اظهار کرد: در دوران دفاع مقدس ابهت آمریکا در نگاه ملت‌ها شکسته شد و ملت ایران نشان داد که با تکیه بر ایمان و اراده خود می‌تواند در برابر قدرت‌های بزرگ ایستادگی کند.

وی ادامه داد: دشمن همواره تلاش می‌کند مسائل و مشکلات مختلفی برای کشور ایجاد کند، اما ملت ایران با هوشیاری و مقاومت، توطئه‌های دشمنان را خنثی خواهد کرد.

حجت الاسلام موسوی جاجرمی با اشاره به فرمایش امام سجاد (ع) خاطرنشان کرد: اگر می‌خواهید منکرات از جامعه برچیده شود، معروف‌ها را گسترش دهید؛ در محیطی که تقوای الهی باشد، خودبه‌خود منکرات برچیده می‌شود.