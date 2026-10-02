به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، محمد نخودی در وزن ۸۶ کیلوگرم، در دور نخست با نتیجه ۱۱ بر صفر ربیع ابوعریاله از فلسطین را مغلوب کرد. وی در مرحله یک‌چهارم نهایی با نتیجه ۱۱ بر ۱ از سد لی از کره‌جنوبی گذشت و به نیمه نهایی راه یافت. نخودی در این مرحله با نتیجه ۳ بر صفر مالک شاوایف از قرقیزستان را شکست داد و به نهایی راه یافت. وی در دیدار نهایی با نتیجه ۹ بر ۶ مقابل هایاتو ایشیگورو نایب قهرمان جهان از ژاپن به پیروزی رسید و طلایی شد.