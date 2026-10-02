به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ سردار سید موسی حسینی گفت : برپایی میز خدمت پلیس در مصلی نماز جمعه ، تجلیل از برگزیدگان فراجا در طرح صدرا ، دیدار با مردم ، دیدار با خانواده معظم شهدا، تجلیل از ایثارگران و برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی از جمله برنامه‌های هفته انتظامی در استان است.

هفته انتظامی از دهم تا شانزدهم مهر ، فرصتی برای تبیین خدمات پلیس و تقویت ارتباط مستقیم میان مردم و مجموعه انتظامی است.