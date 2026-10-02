امام جمعه سردشت بر تکریم و رسیدگی به نیازهای سالمندان و حمایت از روستاییان و تامین نیازهای زیر ساختی و توسعه ای روستاها تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، امام جمعه سردشت، در خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به اهمیت تکریم سالمندان، بر ضرورت احترام و رسیدگی به نیازهای این قشر تأکید کرد.

ماموستا محمد واوی، همچنین با تبریک هفته نیروی انتظامی، نظارت دقیق بر بخش گذرنامه مرز کیله، بهبود برخورد با مراجعان و تشدید کنترل مرزها برای جلوگیری از خروج غیرقانونی بنزین را خواستارشد.

امام جمعه سردشت با تبریک روز روستا و عشایر، روستاییان را از ارکان تأمین امنیت غذایی دانست و بر حمایت از تولیدکنندگان غلات و محصولات لبنی تأکید کرد.

وی نبود کارخانه و تعاونی‌های فرآوری انگور سیاه و سماق، کمبود امکانات بهداشتی و درمانگاهی و ضرورت بهسازی راه‌های روستایی را از جمله مطالبات این مناطق عنوان کرد و خواستار توجه جدی مسئولان به رفع این مشکلات شد.