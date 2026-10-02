به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضی مطیعی در نماز جمعه این هفته سمنان با اشاره به حضور ۷ ماهه مردم در تجمع شب‌های اقتدار گفت: حضور مردم به این دلیل است که جامعه به ظلمت و تاریکی بازنگردد و همین حضور دلگرم کننده نیروی مسلح و عامل هراس دشمن از ملت ایران است.

وی با تاکید بر لزوم وحدت ملی و مقاومت در برابر دشمنان به اثرگذاری نخبگان و لزوم حمایت از نخبگان اشاره کرد و با برشمردن مولفه های مهم پیام‌های رهبر معظم انقلاب گفت: ایران ابر قدرت چهارم دنیاست و به عقب باز نمیگردد

وی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر اقامه نماز، توجه ویژه به این فریضه را ضروری دانست.

امام جمعه سمنان در ادامه با اشاره به خروج گسترده آمریکا از عراق گفت: در مقابل دشمنان نباید تسلیم شد و باید بصیرت داشت، چرا که هزینه مقاومت کمتر از تسلیم است.

حجت‌الاسلام والمسلمین مطیعی همچنین از خدمات مؤثر پزشکان جهادگر سپاه و بسیج، فعالان حوزه مددجویان قدردانی کرد.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان به مناسبت هفته گرامیداشت فراجا از خدمات و تلاش‌های پلیس قدردانی کرد و خدمات ارزنده پلیس در استان سمنان را برای کاهش جرم و برقراری امنیت تحسین برانگیز دانشت .