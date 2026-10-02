به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ امام‌جمعه موقت اصفهان در خطبه‌های نمازجمعه اصفهان در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) گفت: رزمایش جانفدایان در استان‌های مختلف در حال برگزاری است و حضور مردم اصفهان نیز بی‌نظیر بود.

آیت‌الله سید ابوالحسن مهدوی با اشاره به تحولات منطقه و مقاومت ملت ایران افزود: حضور جدی مردم در میدان و محکم ایستادن در برابر دشمن می‌تواند محاسبات آنها را تغییر دهد.

خطیب جمعه اصفهان با اشاره به مناسبت‌های هفته دفاع مقدس، سالگرد عملیات طوفان‌الاقصی، سالگرد شهادت سید حسن نصرالله و روز نیروی انتظامی تاکید کرد: به همه دلیرمردانی که در این عرصه زحمت می‌کشند و در برابر دشمن بدون واهمه می‌ایستند و ضربه می‌زنند، تبریک می‌گوییم و برای شهدای این مسیر طلب رحمت و رضوان الهی داریم.

آیت الله مهدوی با بیان اینکه رمز ایستادگی، ایمان و استقامت است، افزود: اگر می‌خواهیم محکم باشیم باید ایمان و استقامت داشته باشیم؛ بدون ایمان، استقامت شکل نمی‌گیرد و هرچه ایمان انسان متوسط باشد، استقامت او نیز محدود خواهد بود.

آیت الله مهدوی ادامه داد: امروز می‌بینیم ملت ایران بیش از هفت ماه است که در برابر دشمن ایستادگی کرده و حضور مردم در خیابان‌ها و حضور نیرو‌های رزمنده در میدان، دشمن را با محاسبات دشواری مواجه کرده است.

عضو خبرگان رهبری تاکید کرد: دشمن اگر بخواهد جنگ دیگری را آغاز کند، با پیامد‌های آن مواجه خواهد شد و اگر بخواهد جنگ را به‌صورت تدریجی دنبال کند، فشار‌های اقتصادی و مشکلات داخلی نیز برای آنها وجود دارد.

امام‌جمعه موقت اصفهان با اشاره به شرایط داخلی رژیم صهیونیستی و آمریکا، گقت: دشمن در شرایطی قرار گرفته که چه جنگ را ادامه دهد و چه ندهد، نتیجه ایستادگی ملت‌ها و مقاومت منطقه را خواهد دید.

خروج آمریکا از عراق؛ نتیجه ایستادگی مردم

آیت الله مهدوی، یکی دیگر از جلوه‌های ایستادگی را خروج آمریکا از عراق دانست وافزود: خروج آمریکا از عراق اختیاری نبود و در نتیجه بیداری مردم عراق و تصمیمات اتخاذشده در این کشور، آمریکا مجبور به ترک عراق شد.

امام‌جمعه موقت اصفهان با اشاره به حضور نیرو‌های آمریکایی در منطقه گفت: همان‌طور که رهبر معظم انقلاب اشاره کرده‌اند، ایستادگی ملت‌ها می‌تواند زمینه اخراج نیرو‌های بیگانه از منطقه را فراهم کند و امیدواریم آن روز دور نباشد.

حضور صد‌ها هزار نفری مردم اصفهان در پویش «جان‌فدا»

مهدوی با قدردانی از حضور مردم در پویش «جان‌فدایان ایران» گفت: این حرکت در استان‌های مختلف در حال برگزاری است و حضور مردم اصفهان نیز بی‌نظیر بود.

وی ادامه داد: صد‌ها هزار نفر از مردم اصفهان در این برنامه حضور پیدا کردند و برخی نیز تعداد حاضران را تا یک میلیون نفر تخمین زده‌اند. این حضور گسترده نشان داد مردم آماده فداکردن جان خود برای ایران اسلامی هستند.

امام‌جمعه موقت اصفهان تاکید کرد: اصفهان در دوران دفاع مقدس نیز به‌خوبی درخشید و دو لشکر متعلق به این استان در دفاع مقدس حضور داشتند و امروز نیز مردم اصفهان با حضور خود، دوستان را هیجان‌زده و دشمنان را شگفت‌زده کردند.

نیرو‌های مردمی برای دفاع سازماندهی شوند

آیت الله مهدوی با درخواست از نیروی مقاومت بسیج برای سرعت دادن بیشتر به سازماندهی نیرو‌های مردمی گفت: انتظار و درخواست من این است که همان‌طور که اقدامات آغاز شده، افراد از همه گروه‌ها، سنین و اصناف سازماندهی شوند.

امام جمعه موقت اصفهان تاکید کرد: این افراد هم از نظر فرهنگی و تقویت ایمان و هم از نظر نظامی آموزش ببینند و برای دفاع از کشور و آرمان‌های اسلامی آمادگی داشته باشند.

هشدار درباره آسیب‌های اختلاف و بی‌قانونی به انسجام ملی

امام‌جمعه موقت اصفهان در ادامه با اشاره به‌ضرورت حفظ انسجام ملی بیان کرد: دو موضوع می‌تواند مقاومت و انسجام ملی را تضعیف کند؛ یکی عمل‌نکردن به قانون و دیگری اختلاف‌های جناحی و حزبی است.

آیت الله مهدوی با بیان اینکه انسجام ملی امروز برای کشور از آب‌ونان ضروری‌تر است، گفت: دشمن تلاش می‌کند با ایجاد آشوب و فشار‌های اقتصادی، بخشی از مردم را ناراضی کند و باید مراقب این موضوع باشیم.

خطیب جمعه اصفهان ادامه داد: اگر قانون اجرا نشود و فساد به‌صورت علنی در جامعه ترویج شود، اتحاد و انسجام جامعه آسیب می‌بیند. مسئولان باید این مسئله را جدی بگیرند.

اختلافات سیاسی نباید به حاشیه‌سازی تبدیل شود

مهدوی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب درباره اختلافات سلیقه‌ای گفت: حتی اگر اختلاف سلیقه‌ای درست و به‌حق باشد، نباید در شرایط کنونی به شکلی مطرح شود که موجب ایجاد دوقطبی و آسیب به انسجام جامعه شود.

وی افزود: مسئولان به‌ویژه در قوا باید بیشتر از دیگران مراقب این موضوع باشند؛ اختلافات شخصی و حزبی نباید موجب شود مسائل اصلی کشور و مقابله با دشمن به حاشیه برود.

امام‌جمعه موقت اصفهان تأکید کرد: باید نگاه مسئولان و مردم، نگاه جهانی و کلان باشد و از مسائل سلیقه‌ای و جزئی فاصله بگیریم تا دشمن نتواند از اختلافات داخلی سوءاستفاده کند.