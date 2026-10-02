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مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقهای البرز با توجه به پیشبینی بارشهای تندری و احتمال طغیان رودخانهها، از گردشگران و شهروندان خواست از ورود و توقف در حریم و حاشیه رودخانههای استان، بهویژه رودخانههای کرج و طالقان، خودداری کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدرضا اصلانی با اشاره به پیشبینیهای هواشناسی درباره وقوع بارشهای تندری در استان، نسبت به احتمال افزایش ناگهانی دبی و طغیان رودخانهها هشدار داد.
وی از گردشگران و شهروندان خواست با توجه به احتمال وقوع سیلاب ناگهانی، از ورود، توقف و برپایی چادر در حریم و حاشیه رودخانهها خودداری کنند.
مدیر روابط عمومی شرکت آب منطقهای البرز تأکید کرد: رودخانههای کرج و طالقان از جمله مناطق مورد توجه گردشگران هستند و با توجه به شرایط جوی، حضور در حاشیه این رودخانهها میتواند خطرآفرین باشد.
محمدرضا اصلانی از مردم خواست هشدارهای هواشناسی و اطلاعیههای دستگاههای مسئول را جدی بگیرند و برای حفظ ایمنی خود و همراهانشان از نزدیک شدن به بستر و حریم رودخانهها در زمان بارندگی خودداری کنند.