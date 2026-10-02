تیم‌های هرمان البرز و شهرداری فردوس در رقابت‌های اسکیت رولبال دستجات آزاد کشور در رده سنی جوانان، جواز حضور در دیدار نهایی را به دست آوردند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، رقابت‌های اسکیت رولبال دستجات آزاد کشور در رده سنی جوانان پسر با حضور هشت تیم در حالی به مراحل پایانی خود رسید که هرمان البرز و شهرداری فردوس با پشت سر گذاشتن رقبای خود در مرحله نیمه‌نهایی جواز حضور در دیدار نهایی را به دست آوردند.

بر این اساس، هرمان البرز و شهرداری فردوس در بازی نهایی برای کسب عنوان قهرمانی این دوره از مسابقات مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند.

همچنین در دیدار رده‌بندی، تیم‌های راگا شهرری و آذرخش میبد یزد برای کسب مقام سوم و قرار گرفتن روی سکوی مسابقات به مصاف هم خواهند رفت.

این رقابت‌ها با حضور ۸ تیم در رده سنی جوانان پسران برگزار شده است و با انجام دیدار‌های رده‌بندی و نهایی، تکلیف تیم‌های برتر این دوره مشخص خواهد شد.