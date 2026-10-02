آیین گرامیداشت «روز پرچم» دانشگاه شریف، در محل اصابت موشک به مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICTC) این دانشگاه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مراسم گرامیداشت پرچم مقدس ایران با هدف تکریم پرچم به‌عنوان نماد هویت، استقلال و وحدت ملی ، دوشنبه ۱۳ مهر ساعت ۱۲:۳۰ با حضور استادان و دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف برگزار می‌شود.

در جریان جنگ ۴۰ روزه ، بامداد ۱۷ فروردین دانشگاه صنعتی شریف هدف حمله هوایی آمریکا و اسرائیل قرار گرفت و مرکز فناوری اطلاعات و زیرساخت‌های محاسباتی و پردازشی این دانشگاه آسیب دید.

پس از نام‌گذاری اول مهر به‌عنوان «روز پرچم» در سال ۱۴۰۴، در نخستین سال اجرای این مناسبت، آئین محوری گرامیداشت روز پرچم یکشنبه ۵ مهر ۱۴۰۵ در دانشگاه تهران برگزار شد و در این مراسم پرچم ایران به اهتزاز درآمد. این آیین به‌صورت هم‌زمان در دانشگاه‌های سراسر کشور نیز اجرا شد و هدف آن تکریم پرچم به‌عنوان نماد هویت، استقلال و وحدت ملی اعلام شد.