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در سفر مدیران شرکت عمران شهرهای جدید به خوزستان، ظرفیتهای سرمایهگذاری و توسعهای شیرینشهر و رامین بررسی و بر رفع موانع اجرایی، بهبود زیرساختها و توجه همزمان به نیازهای اجتماعی این شهرها تأکید شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مدیران شرکت عمران شهرهای جدید در سفر به خوزستان، روند توسعه و شرایط اجرایی شهرهای جدید شیرینشهر و رامین را بررسی کردند.
در این سفر، از بخشهایی از زیرساختهای آموزشی شیرینشهر بازدید و مسائل و نیازهای این حوزه با مدیران و کادر آموزشی بررسی شد.
همچنین در دیدار با کارکنان شرکت عمران شیرینشهر، دیدگاهها و پیشنهادهای آنان درباره روند فعالیتها و مسائل موجود مطرح شد.
در ادامه، وضعیت مالی و برنامههای توسعهای شرکت عمران شهر جدید رامین در نشستی با مدیران این مجموعه مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست، بر ساماندهی منابع مالی، افزایش بهرهوری و تسریع در اجرای برنامههای پیشبینیشده تأکید شد.
روند اجرای طرح شهرک کشاورزی رامین نیز با حضور مسئولان بخش شهرکهای کشاورزی جهاد کشاورزی خوزستان بررسی شد.
مسائل زیرساختی، موانع اجرایی و الزامات مورد نیاز برای پیشبرد این طرح از محورهای این نشست بود.
مدیران شرکت عمران شهرهای جدید همچنین از محل اجرای طرحهای عمرانی و سرمایهگذاری رامین بازدید کردند.
پیمانکاران و مسئولان طرحها در این بازدید، گزارشی از روند عملیات و چالشهای موجود ارائه کردند.
مدیران شرکت عمران شهرهای جدید بر پیگیری موانع، بهرهگیری از ظرفیتهای منطقه و اجرای طرحهای توسعهای رامین مطابق برنامه زمانبندی تأکید کردند.