شبکه‌های قرآن و معارف و شبکه مستند سیما، جمعه دهم مهرماه با پخش زنده مراسم پاسداشت شهدای مقاومت و واکاوی تجربه‌های سینمای دفاع مقدس، مهمان خانه مخاطبان هستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مراسم بزرگداشت شهید سید حسن نصرالله و شهدای مقاومت با حضور زائران و مجاوران در آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س) برگزار می‌شود.

این مراسم که شامل تلاوت کلام‌الله مجید و سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین رفیعی است، از ساعت ۱۸:۳۵ تا ۱۹:۴۵ به‌صورت زنده از شبکه قرآن و معارف سیما پخش خواهد شد.

همچنین سیصد و سی و نهمین قسمت از برنامه «نردبان» ساعت ۱۸:۳۰ با حضور بهروز افخمی، کارگردان سینما، روی آنتن شبکه مستند می‌رود.

این قسمت با تمرکز بر سینمای دفاع مقدس، به تجربه‌های فیلمسازی مستند در جنگ تحمیلی می‌پردازد.

پخش برشی از مجموعه مستند «حقیقت» ساخته شهید مرتضی آوینی، مرور آثار جاناتان دمی، کارگاه تجربه با کن برنز و بررسی مستند «آتش درون» ساخته ورنر هرتزوگ، از دیگر بخش‌های این برنامه است.

بازپخش «نردبان» شنبه‌ها ساعت ۰۰:۰۰ و ۱۴:۳۰ خواهد بود.