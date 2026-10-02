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رئیس شورای حل اختلاف استان خوزستان گفت: آزمون بدو خدمت متقاضیان دریافت پروانه داوری حرفهای و میانجیگری کیفری باحضور ۵۰ متقاضی در اهواز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الاسلام عبدالحمید امانت بهبهانی با اشاره به اینکه این برنامه گامی موثر در مسیر ساماندهی و ارتقای ظرفیتهای تخصصی حل اختلاف در استان است، ادامه داد: داوری حرفهای و میانجیگری کیفری از ظرفیتهای قانونی و تخصصی برای حلوفصل اختلافات و توسعه فرهنگ صلح و سازش به شمار میروند و تربیت نیروهای توانمند و آشنا با الزامات این حوزه، زمینه بهرهگیری مؤثرتر از این ظرفیتها را فراهم میکند.
وی با اشاره به اهمیت آموزش و احراز صلاحیت متقاضیان این پروانهها، عنوان داشت: فعالیت در عرصه داوری حرفهای و میانجیگری کیفری، مستلزم برخورداری از دانش حقوقی، مهارتهای ارتباطی، قدرت تشخیص و توانایی مدیریت اختلافات است. از این رو، طی مراحل آموزشی وارزیابیهای پیشبینیشده در آمادهسازی متقاضیان برای ایفای مسئولیتهای تخصصی این حوزه اهمیت دارد.
حجت الاسلام امانتبهبهانی با تأکید بر جایگاه داوری و میانجیگری در کاهش مراجعات قضایی و تسهیل حل اختلافات تصریح کرد: توسعه روشهای توافقمحور و استفاده از ظرفیت افراد آموزشدیده و واجد صلاحیت، میتواند به حلوفصل اختلافات در چارچوب قانون، حفظ حقوق طرفین و تقویت اعتماد عمومی به سازوکارهای حل اختلاف کمک کند.
وی در پایان بر تداوم برنامههای آموزشی و تخصصی در حوزه داوری حرفهای و میانجیگری کیفری تأکید کرد و گفت: تقویت این ظرفیتها، بخشی از رویکرد معاونت حل اختلاف استان برای گسترش راهکارهای قانونی و مؤثر در حل اختلافات ونهادینهسازی فرهنگ صلح و سازش است.