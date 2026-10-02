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امام جمعه قم با اشاره به تحولات جنگ اخیر، جنگ روایت را مکمل جنگ نظامی دانست و گفت: در شرایطی که هزاران دستگاه تبلیغاتی در جهان فعال است، روایت صحیح از میدان نیازمند بصیرت، عقلانیت، استقامت و استواری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیتالله اعرافی در خطبههای نماز جمعه این هفته افزود: یکی از دستاوردهای مهم این کارزار، کنار رفتن پردههای تزویر و آشکار شدن چهره واقعی آمریکا و رژیم صهیونیستی بود؛ بهگونهای که بسیاری در جهان با ابعاد دیگری از رفتار این قدرتها آشنا شدند.
وی با اشاره به رفتار آمریکا در جریان جنگ و مذاکره اظهار کرد: در حالی که مذاکره و توافق بر پایه تعهد و پایبندی به پیمانهاست، در حوادث اخیر رفتارهایی مشاهده شد که نشان داد برخی قدرتها حتی برای تعهدات و توافقات نیز اعتبار لازم را قائل نیستند.
امام جمعه قم همچنین با اشاره به کشتار مردم غیرنظامی، کودکان و دانشآموزان در جریان جنگ، این اقدامات را از جمله مسائلی دانست که به گفته وی، چهره واقعی آمریکا و رژیم صهیونیستی را بیش از گذشته برای افکار عمومی جهان آشکار کرد.
وی در ادامه، دیدار رئیس دولت امارات متحده عربی با نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی را از دیگر مسائل قابل توجه در تحولات اخیر دانست و گفت: بیش از همه، همراهی برخی کشورهای منطقه با آمریکا و رژیم صهیونیستی، پردهها را کنار زد و منافع و وابستگیهای آنان را آشکار کرد.
آیتالله اعرافی افزود: برخی دولتهای منطقه را از گذشته میشناختیم و در دوران هشت سال دفاع مقدس نیز همراهیهایی با دشمنان ملت ایران داشتند، اما در این دوره بسیاری از پردهها کنار رفت و مواضع آنان آشکارتر شد.
وی با انتقاد از دیدار رئیس دولت امارات متحده عربی با نخستوزیر رژیم صهیونیستی در شرایط جنگ، این اقدام را حرکتی خیانتآلود و کمنظیر در تاریخ منطقه توصیف کرد و گفت: این رفتارها در تاریخ ثبت خواهد شد و کسانی که به کشورهای خود و امت اسلامی خیانت کردهاند، در برابر افکار عمومی و تاریخ پاسخگو خواهند بود.
امام جمعه قم در ادامه، یکی دیگر از دستاوردهای جنگ اخیر را شکسته شدن ترس از مواجهه مستقیم با آمریکا دانست و اظهار کرد: در جهان، ترس گستردهای از رویارویی مستقیم با آمریکا وجود دارد و بسیاری از کشورها از ورود به چنین تقابلی پرهیز میکنند.
آیتالله اعرافی گفت: ملت بزرگ ایران با رشادت خود، رهبری رهبر معظم انقلاب اسلامی و همراهی مسئولان، نشان داد که میتوان در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی ایستادگی کرد و از مقاومت و دفاع از منافع و آرمانهای خود عقبنشینی نکرد.
وی تأکید کرد: ملت ایران نشان داد که اهل جنگ و مقاومت است و به فضل الهی بر عهد و پیمان خود در حمایت از جبهه مقاومت پایدار خواهد ماند.
آیتالله اعرافی همچنین با تبریک هفته فراجا از مجاهدت نیروهای مسلح، بهویژه نیروی انتظامی در جریان جنگ اخیر، گفت: نیروهای مسلح و بهخصوص فراجا در برابر کینه و اهداف دشمن قرار داشتند و خسارتهایی نیز متحمل شدند که باید از مجاهدت همه این عزیزان قدردانی کرد.
وی فراجا را دارای جایگاه و مسئولیتهای متعدد و متنوع دانست و افزود: انتظار میرود نیروی انتظامی با نگاه جهادی و انقلابی، بهرهگیری از علم و فناوریهای نوین، مشارکت مردم و رویکرد حل آسیبهای اجتماعی به رسالت خود عمل کند.
امام جمعه قم همچنین بر ضرورت هماهنگی دستگاههای مسئول در مسائل فرهنگی و اجتماعی و موضوع عفاف و حجاب تأکید کرد و گفت: نیروی انتظامی، دادگستری و بسیج در کنار مردم باید برای صیانت از جایگاه قم به عنوان پایگاه علم و مرکز نور حضرت فاطمه معصومه (س) تلاش کنند.
آیتالله اعرافی همچنین با گرامیداشت هفته نخبگان، بر ضرورت حفظ و حمایت از استعدادهای برتر کشور تأکید کرد و گفت: نخبگان پیشانی یک ملت و پیشران برنامههای بنیادی آن هستند و رسالت سنگینی در مسیر رشد و پیشرفت کشور بر عهده دارند.
وی افزود: دستگاههای مسئول باید حمایت از نخبگان و همراهی با جوانان مستعد و استعدادهای ناب کشور را با جدیت دنبال کنند.
امام جمعه قم با اشاره به توانمندی جوانان ایرانی در عرصههای علمی، فناوری و دفاعی گفت: استعدادهای ناب جوانان و نوجوانان کشور در عرصههای مختلف جلوهگر شده و این حرکت باید در استان و کشور روزبهروز تقویت شود.
آیتالله اعرافی در پایان هفته نخبگان را تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد جامعه نخبگانی کشور در عرصه علم و فناوری پیشران تحول و در حوزههای معنوی، اخلاقی، اجتماعی و سیاسی راهگشای حرکت کشور به سوی آرمانهای بزرگ الهی باشد.