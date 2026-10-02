به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، این مجموعه اقامتی با هدف توسعه زیرساخت‌های گردشگری و افزایش ظرفیت اقامتی جنوب استان افتتاح شد.

رئیس هیئت‌مدیره شرکت توسعه گردشگری کشور هم با تأکید بر ظرفیت‌های متنوع بوشهر در حوزه گردشگری، توسعه زیرساخت‌های اقامتی و تفریحی با مشارکت بخش خصوصی را ضروری دانست و از برنامه‌ریزی برای احداث مارینا و احیای اسکله‌های تفریحی و گردشگری استان خبر داد.

مرتضی بانک بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های اقامتی و گردشگری استان تأکید کرد.

رئیس هیئت‌مدیره شرکت توسعه گردشگری کشور با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری بوشهر گفت: توسعه زیرساخت‌های اقامتی و تفریحی با مشارکت بخش خصوصی می‌تواند نقش مهمی در رونق گردشگری استان داشته باشد.

او همچنین از برنامه‌ریزی برای احداث مارینا در بندر بوشهر و رایزنی برای احیاء و بازسازی اسکله‌های تفریحی و گردشگری استان خبر داد و افزود: تلاش می‌کنیم این ظرفیت‌ها با مشارکت بخش خصوصی فعال و به زیرساخت‌های مؤثر گردشگری تبدیل شوند