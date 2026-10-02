افتتاح یک هتل سه ستاره در شیرینو
هتل سهستاره «آرام» در شهر شیرینو از توابع شهرستان کنگان با حضور معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، این مجموعه اقامتی با هدف توسعه زیرساختهای گردشگری و افزایش ظرفیت اقامتی جنوب استان افتتاح شد.
رئیس هیئتمدیره شرکت توسعه گردشگری کشور هم با تأکید بر ظرفیتهای متنوع بوشهر در حوزه گردشگری، توسعه زیرساختهای اقامتی و تفریحی با مشارکت بخش خصوصی را ضروری دانست و از برنامهریزی برای احداث مارینا و احیای اسکلههای تفریحی و گردشگری استان خبر داد.
مرتضی بانک بر ضرورت توسعه زیرساختهای اقامتی و گردشگری استان تأکید کرد.
رئیس هیئتمدیره شرکت توسعه گردشگری کشور با اشاره به ظرفیتهای گردشگری بوشهر گفت: توسعه زیرساختهای اقامتی و تفریحی با مشارکت بخش خصوصی میتواند نقش مهمی در رونق گردشگری استان داشته باشد.
او همچنین از برنامهریزی برای احداث مارینا در بندر بوشهر و رایزنی برای احیاء و بازسازی اسکلههای تفریحی و گردشگری استان خبر داد و افزود: تلاش میکنیم این ظرفیتها با مشارکت بخش خصوصی فعال و به زیرساختهای مؤثر گردشگری تبدیل شوند