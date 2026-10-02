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امام جمعه پلدشت گفت: تجربه دفاع مقدس و سالهای پس از آن نشان داد که ملت ایران با تکیه بر ایمان، مقاومت و انسجام ملی توانسته است تهدیدها را به فرصتهایی برای تقویت کشور تبدیل کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، امام جمعه پلدشت گفت: تجربه دفاع مقدس و سالهای پس از آن نشان داد که ملت ایران با تکیه بر ایمان، مقاومت و انسجام ملی توانسته است تهدیدها را به فرصتهایی برای تقویت کشور تبدیل کند.
حجتالاسلام رسول جمشیدی ظهر امروز در خطبههای نماز جمعه پلدشت با اشاره به پیام رهبر انقلاب به مناسبت هفته دفاع مقدس و سالگرد شهادت سیدحسن نصرالله گفت: تجربه دفاع مقدس و سالهای پس از آن نشان داد که ملت ایران با تکیه بر ایمان، مقاومت و انسجام ملی توانسته است تهدیدها را به فرصتهایی برای تقویت کشور تبدیل کند.
وی در خطبههای نماز جمعه این هفته پلدشت تصریح کرد: جنگ تحمیلی در شرایطی آغاز شد که کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی با محدودیتها و مشکلات فراوانی مواجه بود، اما ملت ایران با ایستادگی در برابر تجاوز دشمن، اجازه نداد اهداف آنان محقق شود.
امام جمعه پلدشت افزود: یکی از مهمترین درسهای دفاع مقدس این است که فشار و تهدید، زمانی که با اراده و همبستگی مردم مواجه شود، نمیتواند مسیر یک ملت را متوقف کند؛ بلکه میتواند زمینهساز افزایش تجربه، توانمندی و انسجام آن جامعه شود.
وی با اشاره به تحولات پیش از انقلاب اسلامی نیز اظهار کرد: ملت ایران در دورهای طولانی با وابستگی، مداخله بیگانگان و محدودیت در تعیین سرنوشت خود مواجه بود، اما انقلاب اسلامی این معادلات را تغییر داد و مسیر استقلال و عزت ملی را در پیش گرفت.
جمشیدی با تأکید بر اینکه گذشته قابل بازگشت نیست، گفت: امروز حفظ استقلال، عزت و دستاوردهای کشور نیازمند هوشیاری، وحدت و حضور مسئولانه مردم در صحنههای مختلف است.
وی همچنین با اشاره به جایگاه مردم در تحولات اخیر کشور، تصریح کرد: حضور گسترده اقشار مختلف جامعه نشان داد که سرمایه اجتماعی و انسجام ملی همچنان از عناصر مهم قدرت کشور است و دشمنان نتوانستهاند پیوند میان مردم و آرمانهای ملی را از بین ببرند.
امام جمعه پلدشت در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت یاد و خاطره شهید سیدحسن نصرالله، وی را از چهرههای برجسته جریان مقاومت در منطقه دانست و افزود: مکتب مقاومت با شهادت شخصیتهای اثرگذار متوقف نمیشود و راه آنان میتواند با حضور نسلهای جدید ادامه پیدا کند.
وی اظهار کرد: پیام مهم این تجربه برای امروز، حفظ امید، پرهیز از عقبنشینی در برابر فشارها و تداوم مسیر مقاومت و ایستادگی است.
جمشیدی در ادامه با تبریک هفته فراجا به فرماندهان و کارکنان این مجموعه از تلاشهای فراجا در تأمین امنیت و خدمترسانی به مردم قدردانی کرد.
وی با بیان اینکه امنیت و نظم عمومی از پایههای اساسی آرامش جامعه است، تصریح کرد: کارکنان فراجا در خط مقدم خدمت به مردم قرار دارند و پاسداری از امنیت، نیازمند قانونمداری، عدالت، مسئولیتپذیری و حفظ کرامت مردم است.
امام جمعه پلدشت در پایان، هفته فراجا را به کارکنان این نیرو و خانوادههای آنان تبریک گفت و برای مجموعه انتظامی در مسیر خدمت به مردم آرزوی موفقیت کرد.