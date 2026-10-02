دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کردکوی از شناسایی و بازداشت فردی خبر داد که از آب اشامیدنی برای آبیاری شالیزار استفاده می‌کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، سیدمحمد مصطفی‌زاده گفت: متهم آب آشامیدنی را پس از ذخیره در استخر، از طریق لوله به شالیزار خود هدایت می‌کرد و به این ترتیب در روز‌هایی که اهالی روستا به علت فشار کم آب و قطغی‌های مکرر، دچار مشکل بودند با آب اشامیدنی، شالیزار را آبیاری می‌کرد.

دادستان عمومی و انقلاب کردکوی ادامه داد: برای بررسی دقیق موضوع، از آب موجود در زمین کشاورزی نمونه‌برداری و آزمایش انجام شد که نتیجه آزمایش، وجود کلر در آب را نشان داد و استفاده از آب شرب برای آبیاری زمین کشاورزی را تأیید کرد.

مصطفی‌زاده با اشاره به بررسی‌های کارشناسی گفت: بر اساس اعلام کارشناسان، میزان آب شرب مصرف‌شده برای آبیاری این شالیزار ۵ هزار و ۱۶۴ مترمکعب برآورد شده است که معادل مصرف یک ماه آب آب اشامیدنی ۴۰۰ خانوار است.

دادستان عمومی و انقلاب کردکوی افزود: متهم بازداشت شده و پرونده وی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی از طریق اخلال در توزیع مایحتاج عمومی و استفاده از آب شرب برای مصارف غیرخانگی، در حال رسیدگیست.