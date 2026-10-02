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مدیر عامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی گفت: انحراف از جاده و واژگونی پراید در محور بوکان - میاندوآب ۲ مصدوم برجا گذاشت
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیر عامل جمعیت هلالاحمر آذربایجان غربی گفت: امروز گزارشی مبنی بر انحراف از جاده و واژگونی پراید در محور بوکان _ میاندوآب (مسیر روستایی ارمنی بلاغی)دریافت کردیم و بلافاصله نجاتگران پایگاه امداد و نجات ملالر جمعیت هلالاحمر شهرستان بوکان محل حادثه اعزام شدند.
محبوبی افزود: این حادثه ۲ مصدوم داشت که مصدومین پس از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند.