به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیر عامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان غربی گفت: امروز گزارشی مبنی بر انحراف از جاده و واژگونی پراید در محور بوکان _ میاندوآب (مسیر روستایی ارمنی بلاغی)دریافت کردیم و بلافاصله نجاتگران پایگاه امداد و نجات ملالر جمعیت هلال‌احمر شهرستان بوکان محل حادثه اعزام شدند.

محبوبی افزود: این حادثه ۲ مصدوم داشت که مصدومین پس از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند.