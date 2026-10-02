به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ این کتاب به قلم سیده‌ نساء هاشمیان ، همسر سردار شهید محمد اصغری‌خواه، با بهره‌گیری از خاطرات خانواده‌ها و همرزمان شهدا، به روایت زندگی، منش و سیره شهیدان معلم شهرستان لنگرود پرداخته است.

شهیدان علی علوی، عزیزالله فیضی، اسحاق شفیعی، یعقوب شیخی، قاسم آذرارجمند، ناصر نیکنام، ولی‌الله حیدرپور و کریم مراددهنده، ۸ شهید معلمی هستند که زندگی آنان در این اثر روایت شده است.

نویسنده کتاب«پامچال‌ها نمی‌میرند» گفت : این اثر حاصل گردآوری و سامان‌دهی روایت‌های خانواده‌ها و همرزمان شهداست و ثبت این خاطرات برای انتقال به نسل‌های آینده ضروری است.

سیده نساء هاشمیان همچنین از یک یافته پژوهشی در جریان گردآوری اطلاعات برای نگارش کتاب خبر داد و افزود: در بررسی زندگی شهید کریم مراددهنده مشخص شد مادر این شهید، فرزند یک شهید بوده و پدربزرگ او نیز در بمباران پادگان رشت در دوران جنگ جهانی دوم به شهادت رسیده است.

وی درباره عنوان کتاب نیز گفت: پامچال در دل سرما و یخبندان از میان خاک و سنگ جوانه می‌زند و خبرآور بهار است ؛ ویژگی‌ای که با سیره شهدا تناسب دارد، چرا که آنان نیز در سخت‌ترین شرایط ایستادگی کردند و راهشان پس از شهادت ادامه یافت.

در پایان این مراسم از کتاب «پامچال‌ها نمی‌میرند» رونمایی و نسخه‌هایی از آن به خانواده‌های شهدا اهدا شد.