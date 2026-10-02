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سرمربی تیم ملی والیبال ایران پس از صعود به فینال بازیهای آسیایی گفت: تیم ایران در سرویس، دفاع روی تور و توپگیری نمایش قدرتمندی داشت و اجازه نداد پاکستان وارد جریان بازی شود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، روبرتو پیاتزا پس از پیروزی شاگردانش مقابل پاکستان و صعود به دیدار نهایی بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ آیچی-ناگویا اظهار داشت: امروز بازی به معنای واقعی کلمه نبود، چون آغاز بسیار خوبی داشتیم. پاکستان نتوانست بازی خود را آغاز کند و شاید یکی از دلایل آن، عملکرد بسیار خوب ایران بهویژه در توپهای برگشتی بود که اجازه نداد حریف وارد جریان مسابقه شود.
وی ادامه داد: بازیکنان ایران در سرویس عملکرد قدرتمندی داشتند و اشتباهات آنان نیز کم بود. سیستم دفاع روی تور و توپگیری داخل زمین هم امروز واقعاً عالی بود. از سوی دیگر، پاکستان نتوانست حتی یک بازی ساده و روان را ارائه کند.
سرمربی تیم ملی والیبال ایران با ابراز رضایت از صعود تیمش به فینال گفت: خوشحالم که یک قدم دیگر جلو رفتیم و حالا در بازی فینال خواهیم بود. برای تیم ملی والیبال ایران نیز خوشحالم که یک بار دیگر توانست به دیدار نهایی بازیهای آسیایی برسد.
وی درباره حریف احتمالی در فینال نیز گفت: در حال حاضر بازی چین و ژاپن را بررسی میکنیم و نمیدانیم کدام تیم از این مرحله عبور خواهد کرد و حریف ایران در فینال میشود.