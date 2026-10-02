به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، شرکت‌کنندگان در این مراسم با اشاره به خروج خفت‌بار نیرو‌های اشغالگر آمریکایی از عراق، آن را ثمره خون شهید حاج قاسم سلیمانی و تحقق پیش‌بینی رهبر شهید امت دانستند؛ رویدادی که به گفته آنان، عمق راهبردی و اقتدار منطقه‌ای ایران را به رخ دنیا کشید.

به باور کارشناسان، شاخص‌های ابرقدرتی ایران امروز بر کسی پوشیده نیست عجز دشمن آمریکایی در مقابل ایران، حضور مردم در همه صحنه‌ها، خروج خفت‌بار آمریکا از عراق، پیروزی در جنگ‌های تحمیلی، استقلال ملی، توان دفاعی بومی و انسجام زیر ولایت فقیه. دشمنان ایران با وجود فشار‌ها و تهدید‌ها نمی‌توانند اراده خود را تحمیل کنند؛ چراکه انسجام ملی، توان دفاعی و استقلال سیاسی، اراده آنان را بی‌اثر کرده است.

راز ابرقدرت بودن ایران نیز هوشیاری و در صحنه بودن مردم، استقلال، توان دفاعی و اعتماد به نفس ملی است.