وزیر آموزش و پرورش، از تدوین نقشه راه نهادینه‌سازی نماز در آموزش و پرورش خبر داد و افزود: با بهره‌گیری از ظرفیت هیئت‌های اندیشه‌ورز، ستاد اقامه نماز، معلمان، مربیان و صاحب‌نظران این حوزه، تلاش می‌کنیم عوامل پیشران و مؤثر بر نهادینه‌سازی نماز را شناسایی و برای هر یک برنامه مشخص طراحی کنیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علیرضا کاظمی امروز در کارگروه مشترک نماز نسل نو که با حضور معاونان پرورشی و فرهنگی و مدیران ستاد اقامه نماز آموزش و پرورش سراسر کشور برگزار شد، با بیان این‌که حرکت در مسیر ترویج نماز ، باید از مسئولان و مدیران آغاز شود، گفت : باید تلاش کنیم هر روز نسبت به روز گذشته، یک گام در مسیر نماز برداریم؛ چه در حوزه فردی و چه در حوزه مسئولیت سازمانی و مدیریتی. اگر دغدغه نماز در وجود ما شکل بگیرد، بسیاری از مسائل و موانع قابل حل خواهد بود.

وی افزود : مدیران باید اهتمام خود به نماز را در عمل نشان دهند. اگر می‌خواهیم نماز در مدارس به یک اولویت تبدیل شود، باید این دغدغه در رفتار مدیران، معاونان و مسئولان آموزش و پرورش مشاهده شود و از سطح شعار و توصیه فراتر رود.

کاظمی با بیان این‌که نماز از مهم‌ترین عوامل مؤثر در سعادت و کمال جامعه است، گفت : نباید راجع به کوتاهی‌ها در این حوزه بی‌اعتنا باشیم. مسئولان آموزش و پرورش باید درباره اقامه نماز احساس مسئولیت داشته باشند و برای تحقق این مهم، با جدیت و استمرار اقدام کنند.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به تفاوت شرایط و ظرفیت‌های مدارس کشور، افزود : نمی‌توان برای همه مدارس نسخه یکسانی در حوزه اقامه نماز ارائه کرد. شرایط فیزیکی، جمعیت دانش‌آموزی، دسترسی به امام جماعت و ظرفیت‌های فرهنگی مدارس متفاوت است و برنامه‌ریزی باید متناسب با اقتضائات هر مدرسه صورت گیرد.

وی گفت : در کنار توسعه فضا‌های آموزشی، توسعه و احداث نمازخانه‌های مدارس نیز مورد توجه قرار گرفته است و این موضوع با جدیت دنبال می‌شود؛ اما باید توجه داشت که هدف نهایی، صرفاً ساخت نمازخانه یا افزایش تعداد نماز‌های جماعت نیست، بلکه هدف اصلی، نهادینه شدن نماز در وجود دانش‌آموزان است.

کاظمی با طرح این پرسش که «چه کنیم نماز در وجود دانش‌آموزان نهادینه شود؟» افزود: این سؤال باید به یکی از محور‌های اصلی برنامه‌ریزی در حوزه تربیتی تبدیل شود. اگر نمازخانه و امام جماعت به تنهایی می‌توانستند مسئله نهادینه‌سازی نماز را حل کنند، امروز با این مسئله مواجه نبودیم؛ بنابراین باید عوامل اصلی و مؤثر بر نهادینه‌سازی نماز را به صورت علمی و دقیق شناسایی کنیم.

وزیر آموزش و پرورش همچنین بر ضرورت بازنگری در شیوه ارزیابی فعالیت‌های نماز در مدارس تأکید کرد و گفت : ارزیابی‌های ما نباید صرفاً معطوف به شاخص‌های کمی باشد. باید بتوانیم کیفیت اقامه نماز و میزان اثرگذاری برنامه‌ها بر دانش‌آموزان را نیز ارزیابی کنیم و شاخص‌هایی برای سنجش میزان نهادینه شدن نماز در مدرسه داشته باشیم.

کاظمی با تأکید بر مسئولیت مدیران در این زمینه، افزود : باید سازوکار‌های لازم برای ارزیابی، تشویق و حمایت از مدیران، معلمان و مدارسی که در این زمینه عملکرد موفقی دارند، تقویت شود.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به برگزاری اجلاس‌های نماز دانش‌آموزی گفت : هدف از این اجلاس‌ها، صرفاً برگزاری یک رویداد نیست؛ بلکه تلاش می کنیم نماز را به یک جریان فرهنگی و یک اولویت تربیتی در مدارس تبدیل کنیم و تجربه‌های موفق مدارس، معلمان و دانش‌آموزان را شناسایی و به سایر مدارس منتقل کنیم.

وی مدرسه را کانون اصلی تربیت دانست و تاکید کرد : در برنامه‌های تحولی آموزش و پرورش، بازطراحی برنامه درسی با رویکرد تربیتی مورد توجه قرار گرفته است و نماز نیز باید در این زیست‌بوم جدید، جایگاه مشخص و مؤثری داشته باشد؛

وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر نقش معلمان، مدیران و خانواده‌ها در نهادینه‌سازی نماز، افزود : این سه گروه از مهم‌ترین پیشران‌های تربیت هستند و تحقق اهداف تربیتی، از جمله نهادینه‌سازی نماز، نیازمند هم‌افزایی و هماهنگی میان آنهاست.

کاظمی گفت : یکی از مسائل مهم در حوزه تربیت دینی، وجود برخی تعارض‌ها میان خانواده، مدرسه، جامعه و فضای مجازی است که می‌تواند دانش‌آموزان را با چالش مواجه کند؛ بنابراین لازم است خانواده‌ها نیز بیش از گذشته در فرآیند تربیت ، مشارکت داشته باشند و از ظرفیت آنان در کنار ظرفیت مدرسه استفاده شود.

وزیر آموزش و پرورش با قدردانی از تلاش‌های معاونان پرورشی و فرهنگی، مدیران اقامه نماز، ستاد اقامه نماز، معلمان و مربیان، تأکید کرد: باید به گونه‌ای عمل کنیم که روزی بر ما نگذرد که نسبت به نماز و اقامه آن در مدارس دغدغه نداشته باشیم و هر روز، در مسیر اقامه و نهادینه‌سازی نماز، گامی رو به جلو برداریم.