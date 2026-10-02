شرکت‌های دانش‌بنیان پارک علم و فناوری مازندران با تولید مخازن نوین و پهپادهای تخصصی، بخشی از ظرفیت فناورانه استان را به نمایش گذاشته‌اند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، به مناسبت روز نخبگان، پارک علم و فناوری مازندران بار دیگر کانون توجه برای بررسی دستاورد‌های فناورانه منطقه بود. شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در این پارک، فراتر از یک فضای کاری، به موتور‌های محرک اقتصاد دانش‌بنیان در استان تبدیل شده‌اند و در حوزه‌های مختلف، محصولات و خدمات نوینی را ارائه می‌کنند.

تولید مخازن پلاستیکی با ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد

یکی از نمونه‌های برجسته در حوزه صنایع پلیمری، یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان است که با تولید مخازن پلاستیکی با ویژگی‌های فنی منحصر‌به‌فرد، توانسته است استاندارد‌های جدیدی را در بازار داخلی و منطقه‌ای تعریف کند.

برخلاف مخازن معمولی، محصولات پلاستونیک به دلیل بهره‌گیری از مواد اولیه خاص، در برابر تابش نور خورشید کاملاً عایق بوده و از رشد جلبک در داخل مخازن (به‌ویژه در مخازن آب و سم‌پاش‌های کشاورزی) جلوگیری می‌کنند. این مزیت رقابتی، راه را برای صادرات مواد اولیه و محصولات این شرکت به کشور‌های همسایه باز کرده است.

پهپاد‌های تخصصی؛ پایش هوایی خطوط انتقال برق

در سوی دیگر، دنیای فناوری‌های هوشمند در شرکت دانش‌بنیان دیگری باز می‌شود؛ مجموعه‌ای که با ساخت پهپاد‌های تخصصی، مرز‌های پایش میدانی را جابه‌جا کرده است.

این شرکت با امضای قرارداد با وزارت نیرو، مسئولیت پایش هوایی خطوط انتقال و فوق‌توزیع برق را بر عهده دارد. فرآیند کاری این پهپاد‌ها شامل بازرسی هوایی دقیق، شناسایی نقاط آسیب‌دیده و سپس تصویربرداری مجدد پس از عملیات تعمیراتی از سوی مهندسان برق است تا از دقت بازسازی اطمینان حاصل شود.

علاوه بر این، کاربرد این فناوری در حوزه‌های حساس کشاورزی و حفاظت از محیط‌زیست نیز در دستور کار قرار دارد.

حمایت پارک علم و فناوری از نخبگان

کاظمی فرد رئیس پارک علم و فناوری مازندران ضمن تأکید بر حمایت از این نخبگان، از سیاست‌های حمایتی پارک از جمله تسهیل در پرداخت وام‌های تخصصی و فرآیند واگذاری زمین به شرکت‌های دانش‌بنیان خبر داد تا مسیر رشد این مجموعه‌ها هموارتر از همیشه باشد.

گزارش از سیده حکیمه موسوی