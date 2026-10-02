مردمی که مقتدرانه در سنگر خیابان و میدان ایستاده اند و این حضور ملی پشتوانه نیروهای مسلح در مقابله با دشمنان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، در این تجمعات، مردم با حضور در خیابان‌ها و میادین، بر حفظ انسجام و ایستادگی در برابر تهدید‌های دشمن تأکید کردند.

حاضران در این تجمعات با سر دادن شعارهایی، حمایت خود از کشور و ایستادگی در برابر دشمن را اعلام کردند.

این تجمعات مردمی در حالی برگزار شد که مشارکت‌کنندگان بر تداوم حضور و ایستادگی خود تا پایان تهدید‌ها و برقراری ثبات و امنیت تأکید داشتند.