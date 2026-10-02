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مردمی که مقتدرانه در سنگر خیابان و میدان ایستاده اند و این حضور ملی پشتوانه نیروهای مسلح در مقابله با دشمنان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، در این تجمعات، مردم با حضور در خیابانها و میادین، بر حفظ انسجام و ایستادگی در برابر تهدیدهای دشمن تأکید کردند.
حاضران در این تجمعات با سر دادن شعارهایی، حمایت خود از کشور و ایستادگی در برابر دشمن را اعلام کردند.
این تجمعات مردمی در حالی برگزار شد که مشارکتکنندگان بر تداوم حضور و ایستادگی خود تا پایان تهدیدها و برقراری ثبات و امنیت تأکید داشتند.