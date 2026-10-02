سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با انتقاد از برخورد پلیس فرانسه با معترضان، پاسخگویی مقام‌های این کشور درباره گزارش‌های منتشرشده پیرامون خشونت و بازداشت بیش از ۲ هزار معترض را خواستار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اسماعیل بقائی در گفت‌و‌گو با خبرنگاران خاطرنشان کرد: مقامات فرانسوی که برخورد نیرو‌های امنیتی ایران با تروریست‌های مسلح و آموزش‌دیده توسط رژیم صهیونیستی را نقض حقوق بشر توصیف می‌نمایند، خود کوچک‌ترین حرکت خشونت‌آمیز در تجمعات مسالمت‌آمیز علیه پلیس را تحمل نکرده و به شدیدترین وجه معترضین را سرکوب می‌کنند.

بقائی در عین حال بر ضرورت پرهیز از رفتار‌های خشن و آسیب به اموال عمومی و خصوصی و نیز خودداری از حمله به ماموران حافظ نظم و مجری قانون توسط تجمع‌کنندگان تاکید کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به گزارش‌های منتشره در خبرگزاری‌های فرانسوی درباره بازداشت بیش از ۲۰۰۰ نفر از معترضین و ضرب و شتم آنها توسط پلیس، رسیدگی به اتهام‌های مطرح‌شده مبنی بر استفاده نیرو‌های امنیتی از خشونت شدید علیه معترضین را خواستار شد.