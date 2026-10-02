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امام جمعه موقت بندرعباس گفت: پیروزی و مقاومت ملت ایران و مردم منطقه در برابر فشارها و اقدامات آمریکا و متحدانش نتیجه ایستادگی و پایداری مردم و ملتهای منطقه است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکزخلیج فارس، حجت الاسلام و المسلمین قنبر درویشی با اشاره به تحولات اخیر منطقه و واکنش مردم عراق افزود: حضور و حمایت مردم عراق از ملت ایران نشان داد که معادلات مورد نظر قدرتهای استکباری در منطقه تحقق پیدا نکرده است.
وی با اشاره به تشییع پیکر شهدای مقاومت و حضور گسترده مردم عراق در این مراسم گفت: حضور مردم عراق در بغداد، نجف و کربلا و دیگر مناطق در مراسم تشییع شهدای مقاومت، نشاندهنده پیوند عمیق مردم منطقه با جبهه مقاومت است و این حضور، محاسبات دشمنان را با چالش مواجه کرده است.
امام جمعه موقت بندرعباس با اشاره به سابقه حضور قدرتهای استعماری در منطقه خلیج فارس و هرمز گفت: ملت ایران اجازه نخواهد داد آمریکا، انگلیس و دیگر قدرتهای خارجی همانند گذشته در امور کشورهای منطقه مداخله کنند و برای ملتها تصمیم بگیرند.
حجت الاسلام والمسلمین درویشی با بیان اینکه ملت ایران اجازه نخواهد داد منابع و منافع کشور در اختیار قدرتهای خارجی قرار گیرد، افزود: همانگونه که ملت ایران در برابر فشارها و تحریمها ایستادگی کرده است، اجازه نخواهد داد نفت و منابع کشورهای منطقه نیز ابزاری برای فشار بر ملتها باشد.
وی با اشاره به حضور و نقش نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران گفت: نیروهای مسلح از سپاه پاسداران، ارتش، نیروی انتظامی، با وجود همه سختیها، در حال خدمت به مردم و دفاع از کشور هستند.
امام جمعه موقت بندرعباس افزود: بخشی از دستاوردهای امروز کشور، نتیجه ایستادگی نیروهای مسلح و ملت ایران است و این مقاومت در طول سالهای گذشته، در برابر فشارها، تحریمها، ترورها و اقدامات مختلف دشمنان ادامه داشته است.
حجت الاسلام والمسلمین درویشی همچنین با اشاره به اقدامات آمریکا و انگلیس علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: دشمنان در دهههای گذشته تلاش کردهاند انقلاب اسلامی را از بین ببرند یا آن را از مسیر اصلی خود منحرف کنند، اما ملت ایران با مقاومت و پایداری در برابر این اقدامات ایستادگی کرده است.
وی با اشاره به تحولات یمن، لبنان، عراق و دیگر کشورهای منطقه افزود: تلاش دشمنان برای تضعیف جبهه مقاومت با وجود مقاومت مردم منطقه به نتیجه نرسیده است و تحولات منطقه نشاندهنده تداوم مقاومت ملتها در برابر فشارهای خارجی است.
حجت الاسلام والمسلمین درویشی همچنین از مسئولان و مدیران خواست خدمت به مردم را با نگاه مسئولیت الهی دنبال کنند و گفت: مدیران و کارمندان باید بدانند هر خدمتی که برای مردم انجام میدهند، دارای ارزش است.
وی با اشاره به جایگاه خانوادههای شهدا افزود: مسئولان باید خود را در برابر مادران، همسران و فرزندان شهدا مسئول بدانند و توجه داشته باشند که خانوادههای شهدا سرمایههای ارزشمند جامعه هستند.
امام جمعه موقت بندرعباس همچنین با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره شهدا و مقاومت گفت: دشمنی قدرتهای استکباری با ملت ایران و جبهه مقاومت، نشانهای از اهمیت و تأثیرگذاری این جریان است و ملت ایران باید با حفظ وحدت و ایستادگی، مسیر خود را ادامه دهد.
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حجت الاسلام والمسلمین درویشی در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت نماز و توجه خانوادهها به تربیت دینی فرزندان تأکید کرد و گفت: خانوادهها باید از دوران کودکی فرزندان خود را با نماز و آموزههای دینی آشنا کنند.
امام جمعه موقت بندرعباس در پایان، خدمت به مردم، توجه به خانوادههای شهدا، تقویت روحیه مقاومت و پایبندی به ارزشهای دینی را از وظایف مهم مسئولان عنوان کرد.