تجارت ایران و ترکیه در ۷ ماهه نخست ۲۰۲۶ با رشد ۲۳ درصدی به ۳.۷۹۳ میلیارد دلار رسید؛ این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۳.۰۸۷ میلیارد دلار بود.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما براساس اعلام گمرک ایران؛ واردات ترکیه از ایران با رشد ۴۲ درصدی به ۱.۹۵۴ میلیارد دلار و صادرات ترکیه به ایران با افزایش ۷ درصدی به ۱.۸۳۹ میلیارد دلار رسید.

در ژوئیه ( اواسط تیر تا اوایل مرداد) نیز تجارت دو کشور ۷۰ درصد رشد کرد و به ۷۳۴ میلیون دلار رسید؛ رشدی که همزمان با تلاش ایران برای تقویت مسیرهای زمینی تجارت با همسایگان رخ داده است.