یادواره ۸۵۰ شهید شهرستان میاندوآب با حضور فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌غربی، مسئولان، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و قشرهای مختلف مردم در مصلی امام خمینی (ره) این شهر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، بمناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس، یادواره ۸۵۰ شهید شهرستان میاندوآب با حضور سردار رجبی، فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌غربی، مسئولان شهرستان، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و اقشار مختلف مردم در مصلی امام خمینی (ره) برگزار شد.

در این مراسم، یاد و خاطره شهدای والامقام شهرستان میاندوآب گرامی داشته شد و حاضران با آرمان‌های شهدا تجدید میثاق کردند.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌غربی گفت:شهدا با نثار جان خود، امنیت، عزت و اقتدار ایران اسلامی را به ارمغان آوردند و امروز وظیفه همه ماست که راه و آرمان‌های آنان را ادامه دهیم.

سردار رجبی افزود:فرهنگ ایثار و شهادت، یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های معنوی کشور است و باید این فرهنگ ارزشمند به نسل‌های آینده منتقل شود.

وی با اشاره به نقش مردم در دوران دفاع مقدس اظهار کرد: ملت ایران در مقاطع مختلف با وحدت، همدلی و ایستادگی در برابر دشمنان، از استقلال و تمامیت ارضی کشور دفاع کرده است و این روحیه همچنان باید در جامعه زنده و پویا باشد.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌غربی همچنین بر ضرورت توجه به وصایای شهدا و سیره زندگی آنان تأکید کرد و گفت:شهدا برای حفظ ارزش‌های اسلامی، استقلال کشور و دفاع از مردم جان خود را فدا کردند و امروز بهترین راه برای پاسداشت خون شهدا، خدمت صادقانه به مردم و تلاش برای سربلندی ایران اسلامی است.

در ادامه این مراسم، برنامه‌های فرهنگی و مذهبی اجرا شد و از خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران تجلیل به عمل آمد.