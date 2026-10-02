معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی، با اشاره به محدودیت‌های شدید در توسعه اراضی آبی، بر ضرورت تمرکز و سرمایه‌گذاری در اراضی دیم به عنوان فرصتی برای جهش تولید و دستیابی به خودکفایی تاکید کرد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی در گفت‌و‌گو با خبرنگار گروه کشاورزی و محیط زیست، با بررسی وضعیت منابع آبی و اراضی کشاورزی کشور اظهار داشت: در زمینه توسعه اراضی آبی با محدودیت‌های جدی منابع آب رو‌به‌رو هستیم ولی اراضی دیم ظرفیت خوبی برای سرمایه‌گذاری دارد.

اکبر فتحی تاکید کرد: وزارت جهاد کشاورزی در سال‌های گذشته طرح‌های مختلفی را برای «جهش تولید در دیمزارها» دنبال کرده است که منجر به افزایش عملکرد در واحد سطح شده است.

وی افزود:با توجه به اینکه کشور با چالش کم‌آبی روبروست، باید از قطره‌های آب به صورت بهینه استفاده کرده و آنها را به محصول تبدیل کنیم؛ این امر مستلزم افزایش دانش فنی و ضریب نفوذ کارشناسان کشاورزی در واحد‌های تولیدی است.

مدیریت پدیده ال نینو؛ از پیش‌بینی تا اقدامات پیشگیرانه

معاون اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص چگونگی مقابله با پیامد‌های احتمالی پدیده «ال‌نینو» گفت: ما باید عواقب این پدیده را بسنجیم و پیش‌بینی‌های لازم را انجام دهیم. در این راستا، جلسات آموزشی و وبینار‌های متعددی با حضور مدیریت‌های استان‌ها و شهرستان‌ها برگزار شده تا کشاورزان را در جریان اقدامات لازم قرار دهیم.

فتحی با اشاره به اهمیت زمان‌بندی در کشاورزی، افزود: یکی از راهکار‌های اصلی، کشت به موقع است. کشت در زمان مناسب باعث می‌شود کشاورزان بتوانند از ظرفیت بارندگی‌های موثر که پیش‌بینی می‌شود، به بهترین شکل استفاده کنند و این موضوع مستقیماً بر افزایش عملکرد تأثیر می‌گذارد.

تامین نهاده‌ها؛ بدون نگرانی از کمبود کود و بذر

وی در پایان با پاسخ به پرسش در مورد آمادگی‌های عملیاتی برای فصل زراعی جدید، تاکید کرد که از نظر تامین نهاده‌های اصلی کشاورزی، وضعیت مطلوب است.

فتحی تصریح کرد: تمهیدات لازم برای تامین کود، سم و بذر برای سطح زیر کشت پیش‌بینی شده و خوشبختانه ارسال این نهاده‌ها به استان‌ها و شهرستان‌ها انجام شده است؛ بنابراین از نظر تامین نهاده‌های تولید، نگرانی وجود ندارد و موجودی در انبار‌ها و سطح استان‌ها برای نیاز کشاورزان کفایت می‌کند.