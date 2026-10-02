

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی، مسابقات دستجات آزاد اسکیت رولبال زیر ۱۷ سال پسران انتخابی تیم ملی، با حضور ۸ تیم از سراسر کشور به میزبانی شهر کرج در حال برگزاری است و تیم شهرداری فردوس نیز به نمایندگی از شهرستان فردوس در این رقابت‌ها حضور دارد.

تیم شهرداری فردوس در مرحله گروهی، با نمایش قدرتمند خود موفق شدند هر سه دیدار را با پیروزی پشت سر بگذارند:

این نتایج موجب شد نماینده فردوس به عنوان تیم نخست گروه B راهی جمع چهار تیم برتر کشور شود.

در مرحله نیمه‌نهایی نیز تیم شهرداری فردوس با نتیجه ۲ بر یک تیم یزد را شکست داد تا با شایستگی به فینال این رقابت‌ها صعود کند؛ نماینده فردوس در دیدار نهایی، عصر امروز به مصاف تیم هرمان البرز خواهد رفت؛ دیداری که می‌تواند بر افتخارات ورزش شهرستان فردوس بیفزاید.